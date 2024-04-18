Мэрия Екатеринбурга придумала еще один нестандартный способ вовлечь горожан в важнейшее голосование за благоустройство парков и скверов на федеральные деньги. В центре города — на главной пешеходной улице, Вайнера — вечером 18 апреля прошел концерт, в ходе которого очевидцам рассказывали, как можно принять участие в голосовании (доступно по ссылке), передает корреспондент URA.RU.
Выступали артисты из детской музыкальной школы №1 и детской школы искусств №5. Все это происходило под большим медиаэкраном — одной из главных городских точек притяжения. И без того необычную акцию дополнили розыгрышем: волонтеры выдавали прохожим билеты со специальными корешками (их закидывали в лототрон). Каждый, кто дожидался результата, получал в обмен на свой билет шоколадку, а для победителей приготовили еще и сертификаты в «Озон». Следующая такая акция намечена на 20 апреля.
В Екатеринбурге на благоустройство претендуют восемь площадок: бульвар по улице Посадской, бульвар Культуры, парк 50-летия ВЛКСМ, пространство «Солнечные аллеи», Преображенский парк (вторая очередь), парк 50-летия Советской власти, парк «Семь ключей» и Основинский парк. Но чтобы парк-победитель получил деньги, городу нужно набрать 380 тысяч голосов.
На текущий момент собрано более 208 тысяч. Голосование продлится до 30 апреля.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Мэрия Екатеринбурга придумала еще один нестандартный способ вовлечь горожан в важнейшее голосование за благоустройство парков и скверов на федеральные деньги. В центре города — на главной пешеходной улице, Вайнера — вечером 18 апреля прошел концерт, в ходе которого очевидцам рассказывали, как можно принять участие в голосовании (доступно по ссылке), передает корреспондент URA.RU. Выступали артисты из детской музыкальной школы №1 и детской школы искусств №5. Все это происходило под большим медиаэкраном — одной из главных городских точек притяжения. И без того необычную акцию дополнили розыгрышем: волонтеры выдавали прохожим билеты со специальными корешками (их закидывали в лототрон). Каждый, кто дожидался результата, получал в обмен на свой билет шоколадку, а для победителей приготовили еще и сертификаты в «Озон». Следующая такая акция намечена на 20 апреля. В Екатеринбурге на благоустройство претендуют восемь площадок: бульвар по улице Посадской, бульвар Культуры, парк 50-летия ВЛКСМ, пространство «Солнечные аллеи», Преображенский парк (вторая очередь), парк 50-летия Советской власти, парк «Семь ключей» и Основинский парк. Но чтобы парк-победитель получил деньги, городу нужно набрать 380 тысяч голосов. На текущий момент собрано более 208 тысяч. Голосование продлится до 30 апреля.