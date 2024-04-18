18 апреля 2024

Екатеринбуржцев вовлекают в борьбу за миллионы концертами в центре города. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Коллегия с Алексеем Орловым. Екатеринбург , благоустройство города, голосование за благоустройство
Голосование продлится до 30 апреля Фото:

Мэрия Екатеринбурга придумала еще один нестандартный способ вовлечь горожан в важнейшее голосование за благоустройство парков и скверов на федеральные деньги. В центре города — на главной пешеходной улице, Вайнера — вечером 18 апреля прошел концерт, в ходе которого очевидцам рассказывали, как можно принять участие в голосовании (доступно по ссылке), передает корреспондент URA.RU.

Выступали артисты из детской музыкальной школы №1 и детской школы искусств №5. Все это происходило под большим медиаэкраном — одной из главных городских точек притяжения. И без того необычную акцию дополнили розыгрышем: волонтеры выдавали прохожим билеты со специальными корешками (их закидывали в лототрон). Каждый, кто дожидался результата, получал в обмен на свой билет шоколадку, а для победителей приготовили еще и сертификаты в «Озон». Следующая такая акция намечена на 20 апреля.

В Екатеринбурге на благоустройство претендуют восемь площадок: бульвар по улице Посадской, бульвар Культуры, парк 50-летия ВЛКСМ, пространство «Солнечные аллеи», Преображенский парк (вторая очередь), парк 50-летия Советской власти, парк «Семь ключей» и Основинский парк. Но чтобы парк-победитель получил деньги, городу нужно набрать 380 тысяч голосов.

На текущий момент собрано более 208 тысяч. Голосование продлится до 30 апреля.

Концерт на Вайнера длился пару часов
Концерт на Вайнера длился пару часов
Фото:
Следующая такая акция пройдет в субботу
Следующая такая акция пройдет в субботу
Фото:

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Мэрия Екатеринбурга придумала еще один нестандартный способ вовлечь горожан в важнейшее голосование за благоустройство парков и скверов на федеральные деньги. В центре города — на главной пешеходной улице, Вайнера — вечером 18 апреля прошел концерт, в ходе которого очевидцам рассказывали, как можно принять участие в голосовании (доступно по ссылке), передает корреспондент URA.RU. Выступали артисты из детской музыкальной школы №1 и детской школы искусств №5. Все это происходило под большим медиаэкраном — одной из главных городских точек притяжения. И без того необычную акцию дополнили розыгрышем: волонтеры выдавали прохожим билеты со специальными корешками (их закидывали в лототрон). Каждый, кто дожидался результата, получал в обмен на свой билет шоколадку, а для победителей приготовили еще и сертификаты в «Озон». Следующая такая акция намечена на 20 апреля. В Екатеринбурге на благоустройство претендуют восемь площадок: бульвар по улице Посадской, бульвар Культуры, парк 50-летия ВЛКСМ, пространство «Солнечные аллеи», Преображенский парк (вторая очередь), парк 50-летия Советской власти, парк «Семь ключей» и Основинский парк. Но чтобы парк-победитель получил деньги, городу нужно набрать 380 тысяч голосов. На текущий момент собрано более 208 тысяч. Голосование продлится до 30 апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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