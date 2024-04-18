Екатеринбуржцев вовлекают в борьбу за миллионы концертами в центре города. Фото, видео

19 апреля 2024 в 09:41 Размер текста - 17 +

Голосование продлится до 30 апреля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мэрия Екатеринбурга придумала еще один нестандартный способ вовлечь горожан в важнейшее голосование за благоустройство парков и скверов на федеральные деньги. В центре города — на главной пешеходной улице, Вайнера — вечером 18 апреля прошел концерт, в ходе которого очевидцам рассказывали, как можно принять участие в голосовании (доступно по ссылке ), передает корреспондент URA.RU. Выступали артисты из детской музыкальной школы №1 и детской школы искусств №5. Все это происходило под большим медиаэкраном — одной из главных городских точек притяжения. И без того необычную акцию дополнили розыгрышем: волонтеры выдавали прохожим билеты со специальными корешками (их закидывали в лототрон). Каждый, кто дожидался результата, получал в обмен на свой билет шоколадку, а для победителей приготовили еще и сертификаты в «Озон». Следующая такая акция намечена на 20 апреля. В Екатеринбурге на благоустройство претендуют восемь площадок: бульвар по улице Посадской, бульвар Культуры, парк 50-летия ВЛКСМ, пространство «Солнечные аллеи», Преображенский парк (вторая очередь), парк 50-летия Советской власти, парк «Семь ключей» и Основинский парк. Но чтобы парк-победитель получил деньги, городу нужно набрать 380 тысяч голосов. На текущий момент собрано более 208 тысяч. Голосование продлится до 30 апреля. Концерт на Вайнера длился пару часов Фото: URA.RU Следующая такая акция пройдет в субботу Фото: URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэрия Екатеринбурга придумала еще один нестандартный способ вовлечь горожан в важнейшее голосование за благоустройство парков и скверов на федеральные деньги. В центре города — на главной пешеходной улице, Вайнера — вечером 18 апреля прошел концерт, в ходе которого очевидцам рассказывали, как можно принять участие в голосовании (доступно по ссылке), передает корреспондент URA.RU. Выступали артисты из детской музыкальной школы №1 и детской школы искусств №5. Все это происходило под большим медиаэкраном — одной из главных городских точек притяжения. И без того необычную акцию дополнили розыгрышем: волонтеры выдавали прохожим билеты со специальными корешками (их закидывали в лототрон). Каждый, кто дожидался результата, получал в обмен на свой билет шоколадку, а для победителей приготовили еще и сертификаты в «Озон». Следующая такая акция намечена на 20 апреля. В Екатеринбурге на благоустройство претендуют восемь площадок: бульвар по улице Посадской, бульвар Культуры, парк 50-летия ВЛКСМ, пространство «Солнечные аллеи», Преображенский парк (вторая очередь), парк 50-летия Советской власти, парк «Семь ключей» и Основинский парк. Но чтобы парк-победитель получил деньги, городу нужно набрать 380 тысяч голосов. На текущий момент собрано более 208 тысяч. Голосование продлится до 30 апреля.