В Челябинском онкоцентре сломался аппарат лучевой терапии

22 апреля 2024 в 15:06 Размер текста - 17 +

Один из трех аппаратов лучевой терапии вышел из строя Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинском центре онкологии и ядерной медицины сломался аппарат лучевой терапии. Пациенты возобновили лечение на других аппаратах, сообщил URA.RU заместитель главного врача по медицинской части онкоцентра Ирина Шимоткина. «С 16 апреля один из аппаратов лучевой диагностики вышел из строя. Для продолжения терапии физики-техники пересчитали план лечения пациентов на других аппаратах, лечение возобновлено», — уточнил URA.RU зам главврача. В центре агентству URA.RU сообщили, что аппаратура для лучевой терапии очень сложная, для поиска поломки был вызван инженер из Москвы. В целом аппарат не работает чуть более трех дней. Сейчас все пациенты получают необходимое лечение. Обновлено в 16:15 Как уточнили в пресс-службе онкоцентра, линейный ускоритель Unique находится на ремонте с обеда понедельника, 15 апреля. Все пациенты продолжают получать лечение согласно скорректированному графику. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинском центре онкологии и ядерной медицины сломался аппарат лучевой терапии. Пациенты возобновили лечение на других аппаратах, сообщил URA.RU заместитель главного врача по медицинской части онкоцентра Ирина Шимоткина. «С 16 апреля один из аппаратов лучевой диагностики вышел из строя. Для продолжения терапии физики-техники пересчитали план лечения пациентов на других аппаратах, лечение возобновлено», — уточнил URA.RU зам главврача. В центре агентству URA.RU сообщили, что аппаратура для лучевой терапии очень сложная, для поиска поломки был вызван инженер из Москвы. В целом аппарат не работает чуть более трех дней. Сейчас все пациенты получают необходимое лечение. Обновлено в 16:15 Как уточнили в пресс-службе онкоцентра, линейный ускоритель Unique находится на ремонте с обеда понедельника, 15 апреля. Все пациенты продолжают получать лечение согласно скорректированному графику.