Челябинские ревизоры отправили участникам СВО антидроновые ружья

22 апреля 2024 в 18:03 Размер текста - 17 +

Антидроноовые ружья произвели на челябинском радиозаводе «Полет» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сотрудники Главного контрольного управления (ГКУ) Челябинской области отправили участникам СВО два ружья для борьбы с беспилотниками производства радиозавода «Полет». Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба регионального ГКУ в telegram-канале. «Главное контрольное управление Челябинской области совместно с АНО «ЦОБ 74», осуществляющим регулярную доставку оборудования в зону СВО, передали оборудование нашим бойцам. ГКУ Челябинской области решили не направлять сотрудников для доставки закупленного оборудования в зону СВО, а передать его через представителей ЦОБ 74, при финансовой поддержке торговой площадки «РТС-тендер», — сообщили в пресс-службе ведомства. Представители СВО батальона связи «Южноуралец» выразили благодарность «РТС-тендер» и ГКУ Челябинской области за полученные дронобойные ружья дополнении к ранее направленным цифровым рациям, антеннам для автомобильных раций, ретрансляторам, антеннам для ретранслятора и другому оборудованию. Производитель отправленных ружей — Челябинский радиозавод «Полет». Сотрудники Главного контрольного управления Челябинской области продолжат поддержку военнослужащих СВО во взаимодействии с ЦОБ 74. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники Главного контрольного управления (ГКУ) Челябинской области отправили участникам СВО два ружья для борьбы с беспилотниками производства радиозавода «Полет». Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба регионального ГКУ в telegram-канале. «Главное контрольное управление Челябинской области совместно с АНО «ЦОБ 74», осуществляющим регулярную доставку оборудования в зону СВО, передали оборудование нашим бойцам. ГКУ Челябинской области решили не направлять сотрудников для доставки закупленного оборудования в зону СВО, а передать его через представителей ЦОБ 74, при финансовой поддержке торговой площадки «РТС-тендер», — сообщили в пресс-службе ведомства. Представители СВО батальона связи «Южноуралец» выразили благодарность «РТС-тендер» и ГКУ Челябинской области за полученные дронобойные ружья дополнении к ранее направленным цифровым рациям, антеннам для автомобильных раций, ретрансляторам, антеннам для ретранслятора и другому оборудованию. Производитель отправленных ружей — Челябинский радиозавод «Полет». Сотрудники Главного контрольного управления Челябинской области продолжат поддержку военнослужащих СВО во взаимодействии с ЦОБ 74.