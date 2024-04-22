Челябинские ревизоры отправили участникам СВО антидроновые ружья

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Антидроноовые ружья произвели на челябинском радиозаводе «Полет» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Сотрудники Главного контрольного управления (ГКУ) Челябинской области отправили участникам СВО два ружья для борьбы с беспилотниками производства радиозавода «Полет». Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба регионального ГКУ в telegram-канале.

«Главное контрольное управление Челябинской области совместно с АНО «ЦОБ 74», осуществляющим регулярную доставку оборудования в зону СВО, передали оборудование нашим бойцам. ГКУ Челябинской области решили не направлять сотрудников для доставки закупленного оборудования в зону СВО, а передать его через представителей ЦОБ 74, при финансовой поддержке торговой площадки «РТС-тендер», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Представители СВО батальона связи «Южноуралец» выразили благодарность «РТС-тендер» и ГКУ Челябинской области за полученные дронобойные ружья дополнении к ранее направленным цифровым рациям, антеннам для автомобильных раций, ретрансляторам, антеннам для ретранслятора и другому оборудованию. Производитель отправленных ружей — Челябинский радиозавод «Полет». Сотрудники Главного контрольного управления Челябинской области продолжат поддержку военнослужащих СВО во взаимодействии с ЦОБ 74.

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Сотрудники Главного контрольного управления (ГКУ) Челябинской области отправили участникам СВО два ружья для борьбы с беспилотниками производства радиозавода «Полет». Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба регионального ГКУ в telegram-канале. «Главное контрольное управление Челябинской области совместно с АНО «ЦОБ 74», осуществляющим регулярную доставку оборудования в зону СВО, передали оборудование нашим бойцам. ГКУ Челябинской области решили не направлять сотрудников для доставки закупленного оборудования в зону СВО, а передать его через представителей ЦОБ 74, при финансовой поддержке торговой площадки «РТС-тендер», — сообщили в пресс-службе ведомства. Представители СВО батальона связи «Южноуралец» выразили благодарность «РТС-тендер» и ГКУ Челябинской области за полученные дронобойные ружья дополнении к ранее направленным цифровым рациям, антеннам для автомобильных раций, ретрансляторам, антеннам для ретранслятора и другому оборудованию. Производитель отправленных ружей — Челябинский радиозавод «Полет». Сотрудники Главного контрольного управления Челябинской области продолжат поддержку военнослужащих СВО во взаимодействии с ЦОБ 74.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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