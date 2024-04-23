В подконтрольной Киеву Херсонщине повреждена критическая инфраструктура

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В каком населенном пункте Херсонской области была повреждена инфраструктура — неизвестно Фото:

В подконтрольной Киеву части Херсонской области получил повреждения объект критической инфраструктуры. Об этом заявил глава проукраинской областной военной администрации Александр Прокудин.

«Попали в объект критической инфраструктуры и газопровод», — написал в своем telegram-канале Прокудин. В каком населенном пункте и на какой именно объект произошла атака он не уточнил.

В ночь на 23 апреля взрывы гремели в Киеве. Об этом сообщали украинские telegram-каналы и СМИ. По данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в украинской столице была объявлена в 03:33 по мск.

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В подконтрольной Киеву части Херсонской области получил повреждения объект критической инфраструктуры. Об этом заявил глава проукраинской областной военной администрации Александр Прокудин. «Попали в объект критической инфраструктуры и газопровод», — написал в своем telegram-канале Прокудин. В каком населенном пункте и на какой именно объект произошла атака он не уточнил. В ночь на 23 апреля взрывы гремели в Киеве. Об этом сообщали украинские telegram-каналы и СМИ. По данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в украинской столице была объявлена в 03:33 по мск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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