В мире Украина В подконтрольной Киеву Херсонщине повреждена критическая инфраструктура 23 апреля 2024 в 10:30 Размер текста - 17 + В каком населенном пункте Херсонской области была повреждена инфраструктура — неизвестно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В подконтрольной Киеву части Херсонской области получил повреждения объект критической инфраструктуры. Об этом заявил глава проукраинской областной военной администрации Александр Прокудин. «Попали в объект критической инфраструктуры и газопровод», — написал в своем telegram-канале Прокудин. В каком населенном пункте и на какой именно объект произошла атака он не уточнил. В ночь на 23 апреля взрывы гремели в Киеве. Об этом сообщали украинские telegram-каналы и СМИ. По данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в украинской столице была объявлена в 03:33 по мск. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В подконтрольной Киеву части Херсонской области получил повреждения объект критической инфраструктуры. Об этом заявил глава проукраинской областной военной администрации Александр Прокудин. «Попали в объект критической инфраструктуры и газопровод», — написал в своем telegram-канале Прокудин. В каком населенном пункте и на какой именно объект произошла атака он не уточнил. В ночь на 23 апреля взрывы гремели в Киеве. Об этом сообщали украинские telegram-каналы и СМИ. По данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в украинской столице была объявлена в 03:33 по мск. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям