В подконтрольной Киеву Херсонщине повреждена критическая инфраструктура

В подконтрольной Киеву части Херсонской области получил повреждения объект критической инфраструктуры. Об этом заявил глава проукраинской областной военной администрации Александр Прокудин.
«Попали в объект критической инфраструктуры и газопровод», — написал в своем telegram-канале Прокудин. В каком населенном пункте и на какой именно объект произошла атака он не уточнил.
В ночь на 23 апреля взрывы гремели в Киеве. Об этом сообщали украинские telegram-каналы и СМИ. По данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в украинской столице была объявлена в 03:33 по мск.
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