22 апреля 2024

Под Авдеевкой погиб контрактник из Пермского края с позывным «Фискар»

В ходе спецоперации погиб житель Пермского края Станислав Варзаносов
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Похороны бойца пройдут в Зюкайке (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Уроженец поселка Зюкайка Пермского края Станислав Варзаносов погиб в зоне проведения специальной военной операции. В феврале текущего года 48-летний мужчина подписал контракт для прохождения службы в должности стрелка мотострелкового батальона. Об этом информирует администрация Частинского округа на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

«Дорогие земляки, с болью и горечью сообщаем, что в ходе специальной военной операции на территории ДНР в г. Авдеевка 13 апреля героически погиб Варзаносов Станислав Львович (позывной „Фискар“). Станислав родился 18 марта в 1976 году. В 1990 году окончил Меркушинскую основную общеобразовательную школу, а после — после профлицей №79. В феврале 2024 года он добровольно подписал контракт на прохождение военной службы», — сообщается на странице мэрии в соцсети.

Уточняется также, что долгое время военнослужащий проживал в деревне Нижнее Городище Частинского округа. Власти принесли соболезнования родным и близким погибшего. Прощание с бойцом состоится на его малой родине. О дате и времени церемонии прощания мэрия обещает проинформировать дополнительно.

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Уроженец поселка Зюкайка Пермского края Станислав Варзаносов погиб в зоне проведения специальной военной операции. В феврале текущего года 48-летний мужчина подписал контракт для прохождения службы в должности стрелка мотострелкового батальона. Об этом информирует администрация Частинского округа на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте». «Дорогие земляки, с болью и горечью сообщаем, что в ходе специальной военной операции на территории ДНР в г. Авдеевка 13 апреля героически погиб Варзаносов Станислав Львович (позывной „Фискар“). Станислав родился 18 марта в 1976 году. В 1990 году окончил Меркушинскую основную общеобразовательную школу, а после — после профлицей №79. В феврале 2024 года он добровольно подписал контракт на прохождение военной службы», — сообщается на странице мэрии в соцсети. Уточняется также, что долгое время военнослужащий проживал в деревне Нижнее Городище Частинского округа. Власти принесли соболезнования родным и близким погибшего. Прощание с бойцом состоится на его малой родине. О дате и времени церемонии прощания мэрия обещает проинформировать дополнительно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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