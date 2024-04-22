Под Авдеевкой погиб контрактник из Пермского края с позывным «Фискар»

В ходе спецоперации погиб житель Пермского края Станислав Варзаносов

23 апреля 2024 в 12:02 Размер текста - 17 +

Похороны бойца пройдут в Зюкайке (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Уроженец поселка Зюкайка Пермского края Станислав Варзаносов погиб в зоне проведения специальной военной операции. В феврале текущего года 48-летний мужчина подписал контракт для прохождения службы в должности стрелка мотострелкового батальона. Об этом информирует администрация Частинского округа на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте». «Дорогие земляки, с болью и горечью сообщаем, что в ходе специальной военной операции на территории ДНР в г. Авдеевка 13 апреля героически погиб Варзаносов Станислав Львович (позывной „Фискар“). Станислав родился 18 марта в 1976 году. В 1990 году окончил Меркушинскую основную общеобразовательную школу, а после — после профлицей №79. В феврале 2024 года он добровольно подписал контракт на прохождение военной службы», — сообщается на странице мэрии в соцсети. Уточняется также, что долгое время военнослужащий проживал в деревне Нижнее Городище Частинского округа. Власти принесли соболезнования родным и близким погибшего. Прощание с бойцом состоится на его малой родине. О дате и времени церемонии прощания мэрия обещает проинформировать дополнительно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уроженец поселка Зюкайка Пермского края Станислав Варзаносов погиб в зоне проведения специальной военной операции. В феврале текущего года 48-летний мужчина подписал контракт для прохождения службы в должности стрелка мотострелкового батальона. Об этом информирует администрация Частинского округа на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте». «Дорогие земляки, с болью и горечью сообщаем, что в ходе специальной военной операции на территории ДНР в г. Авдеевка 13 апреля героически погиб Варзаносов Станислав Львович (позывной „Фискар“). Станислав родился 18 марта в 1976 году. В 1990 году окончил Меркушинскую основную общеобразовательную школу, а после — после профлицей №79. В феврале 2024 года он добровольно подписал контракт на прохождение военной службы», — сообщается на странице мэрии в соцсети. Уточняется также, что долгое время военнослужащий проживал в деревне Нижнее Городище Частинского округа. Власти принесли соболезнования родным и близким погибшего. Прощание с бойцом состоится на его малой родине. О дате и времени церемонии прощания мэрия обещает проинформировать дополнительно.