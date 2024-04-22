Пермским учителям не дают бесплатные путевки в санаторий из-за высоких зарплат

23 апреля 2024 в 13:11 Размер текста - 17 +

У молодых учителей еще есть шанс получить путевку, у педагогов с большим стажем — уже нет Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Педагоги Перми не могут воспользоваться мерой поддержки, которая предусматривает полную или частичную компенсацию путевки в санаторий за счет бюджета. Законом установлено ограничение, что претендовать на эту льготу могут только те сотрудники, чей доход не превышает 50 тысяч в месяц. Но многие берут по две ставки, и из-за этого не могут попасть в санатории. На эту проблему на заседании гордумы Перми указали депутаты Ирина Горбунова и Наталья Рослякова. «Как действующий директор хочу сказать, что у нас есть задача по повышению средней зарплаты в образовании. И мы ее выполняем. Получается, что ограничение в 50 тысяч позволяет отдыхать только вспомогательному персоналу (завхозы, кадровики). А педагоги с большой нагрузкой воспользоваться этой мерой не могут», — заявила директор лицея №9 Ирина Горбунова. Наталья Рослякова добавила, что многие педагоги на фоне дефицита кадров берут по две ставки. А мера поддержки в виде бесплатных путевок, во-первых, помогала бы решать проблему нехватки учителей. А во-вторых, помогала бы перегруженным педагогам восстанавливать здоровье. «Получается, что в итоге зарплата у них чуть больше, но наша задача — поддержать здоровье именно этой категории людей, которые действительно сегодня решают национальные задачи», — отметила Рослякова. Ограничение в 50 тысяч установлено краевым законом, отметила вице-мэр Перми Екатерина Мальцева. Анализ показал, что не только вспомогательный персонал пользуется этой мерой поддержки, путевки получают и молодые учителя. Но, признала Мальцева, проблема действительно есть. И администрация Перми передаст предложения краевым властям. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Педагоги Перми не могут воспользоваться мерой поддержки, которая предусматривает полную или частичную компенсацию путевки в санаторий за счет бюджета. Законом установлено ограничение, что претендовать на эту льготу могут только те сотрудники, чей доход не превышает 50 тысяч в месяц. Но многие берут по две ставки, и из-за этого не могут попасть в санатории. На эту проблему на заседании гордумы Перми указали депутаты Ирина Горбунова и Наталья Рослякова. «Как действующий директор хочу сказать, что у нас есть задача по повышению средней зарплаты в образовании. И мы ее выполняем. Получается, что ограничение в 50 тысяч позволяет отдыхать только вспомогательному персоналу (завхозы, кадровики). А педагоги с большой нагрузкой воспользоваться этой мерой не могут», — заявила директор лицея №9 Ирина Горбунова. Наталья Рослякова добавила, что многие педагоги на фоне дефицита кадров берут по две ставки. А мера поддержки в виде бесплатных путевок, во-первых, помогала бы решать проблему нехватки учителей. А во-вторых, помогала бы перегруженным педагогам восстанавливать здоровье. «Получается, что в итоге зарплата у них чуть больше, но наша задача — поддержать здоровье именно этой категории людей, которые действительно сегодня решают национальные задачи», — отметила Рослякова. Ограничение в 50 тысяч установлено краевым законом, отметила вице-мэр Перми Екатерина Мальцева. Анализ показал, что не только вспомогательный персонал пользуется этой мерой поддержки, путевки получают и молодые учителя. Но, признала Мальцева, проблема действительно есть. И администрация Перми передаст предложения краевым властям.