В городе Красновишерск Пермского края загорелись деревянные строения, соседствующие с жилыми домами. О произошедшем в соцсети «ВКонтакте» сообщает местное издание «Красная Вишера».
«Горят сараи по ул. Коммунистическая. Пожарные работают. Красновишерцы, будьте бдительны и осторожны с огнем, берегите свое имущество!» — пишет в соцсети издание. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МЧС по Прикамью, в ведомстве сообщали, что уточнят информацию о пожаре, предоставив комментарий позже.
В марте пожар произошел на территории Свято-Троицкого мужского монастыря в Соликамске. В случившемся священнослужители обвинили подростков, которые «неоднократно были замечены вблизи хозпостроек и выпроваживались за пределы обители».
Деревянные постройки загорелись на улице Коммунистическая
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В городе Красновишерск Пермского края загорелись деревянные строения, соседствующие с жилыми домами. О произошедшем в соцсети «ВКонтакте» сообщает местное издание «Красная Вишера». «Горят сараи по ул. Коммунистическая. Пожарные работают. Красновишерцы, будьте бдительны и осторожны с огнем, берегите свое имущество!» — пишет в соцсети издание. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МЧС по Прикамью, в ведомстве сообщали, что уточнят информацию о пожаре, предоставив комментарий позже. В марте пожар произошел на территории Свято-Троицкого мужского монастыря в Соликамске. В случившемся священнослужители обвинили подростков, которые «неоднократно были замечены вблизи хозпостроек и выпроваживались за пределы обители».