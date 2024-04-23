В Красновишерске рядом с жилыми домами загорелись деревянные сараи. Фото

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Пожарные тушат мастерскую скульптора Геворга Геворкяна. Екатеринбург, мчс, пожар, спасатели
Пожарные прибыли на место происшествия Фото:

В городе Красновишерск Пермского края загорелись деревянные строения, соседствующие с жилыми домами. О произошедшем в соцсети «ВКонтакте» сообщает местное издание «Красная Вишера».

«Горят сараи по ул. Коммунистическая. Пожарные работают. Красновишерцы, будьте бдительны и осторожны с огнем, берегите свое имущество!» — пишет в соцсети издание. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МЧС по Прикамью, в ведомстве сообщали, что уточнят информацию о пожаре, предоставив комментарий позже.

В марте пожар произошел на территории Свято-Троицкого мужского монастыря в Соликамске. В случившемся священнослужители обвинили подростков, которые «неоднократно были замечены вблизи хозпостроек и выпроваживались за пределы обители».

Деревянные постройки загорелись на улице Коммунистическая
Деревянные постройки загорелись на улице Коммунистическая

Всего в нескольких метрах от пожара находятся деревянные дома
Всего в нескольких метрах от пожара находятся деревянные дома

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В городе Красновишерск Пермского края загорелись деревянные строения, соседствующие с жилыми домами. О произошедшем в соцсети «ВКонтакте» сообщает местное издание «Красная Вишера». «Горят сараи по ул. Коммунистическая. Пожарные работают. Красновишерцы, будьте бдительны и осторожны с огнем, берегите свое имущество!» — пишет в соцсети издание. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МЧС по Прикамью, в ведомстве сообщали, что уточнят информацию о пожаре, предоставив комментарий позже. В марте пожар произошел на территории Свято-Троицкого мужского монастыря в Соликамске. В случившемся священнослужители обвинили подростков, которые «неоднократно были замечены вблизи хозпостроек и выпроваживались за пределы обители».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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