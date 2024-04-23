В Красновишерске рядом с жилыми домами загорелись деревянные сараи. Фото

23 апреля 2024 в 18:15 Размер текста - 17 +

Пожарные прибыли на место происшествия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В городе Красновишерск Пермского края загорелись деревянные строения, соседствующие с жилыми домами. О произошедшем в соцсети «ВКонтакте» сообщает местное издание «Красная Вишера». «Горят сараи по ул. Коммунистическая. Пожарные работают. Красновишерцы, будьте бдительны и осторожны с огнем, берегите свое имущество!» — пишет в соцсети издание. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МЧС по Прикамью, в ведомстве сообщали, что уточнят информацию о пожаре, предоставив комментарий позже. В марте пожар произошел на территории Свято-Троицкого мужского монастыря в Соликамске. В случившемся священнослужители обвинили подростков, которые «неоднократно были замечены вблизи хозпостроек и выпроваживались за пределы обители».

Деревянные постройки загорелись на улице Коммунистическая «Красная Вишера», «ВКонтакте» Всего в нескольких метрах от пожара находятся деревянные дома «Красная Вишера», «ВКонтакте» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В городе Красновишерск Пермского края загорелись деревянные строения, соседствующие с жилыми домами. О произошедшем в соцсети «ВКонтакте» сообщает местное издание «Красная Вишера». «Горят сараи по ул. Коммунистическая. Пожарные работают. Красновишерцы, будьте бдительны и осторожны с огнем, берегите свое имущество!» — пишет в соцсети издание. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МЧС по Прикамью, в ведомстве сообщали, что уточнят информацию о пожаре, предоставив комментарий позже. В марте пожар произошел на территории Свято-Троицкого мужского монастыря в Соликамске. В случившемся священнослужители обвинили подростков, которые «неоднократно были замечены вблизи хозпостроек и выпроваживались за пределы обители».