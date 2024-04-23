Букмекеры оценили шансы «Металлурга» и «Локомотива» в четвертом матче финала

Букмекеры не верят в победу «Металлурга» над «Локомотивом» в четвертом матче

24 апреля 2024 в 15:26 Размер текста - 17 +

В полуфинале кубка ярославский «Локомотив» обыграл челябинский «Трактор» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Букмекеры не верят в победу магнитогорского «Металлурга» (Челябинская область) над ярославским «Локомотивом» в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина КХЛ, который состоится 24 апреля. Об этом свидетельствует информация о ставках на результат матча на ведущих спортивных ресурсах. «Фаворитом четвертой игры считается „Локомотив“. Поставить на победу ярославцев по итогам трех периодов можно с коэффициентом 2.09. Это примерно 55% вероятности. Шансы магнитогорцев оценили в 3.18 (31%). Ничья в основное время доступна за 4.10 (24%)», — сообщает «Рамблер. Спорт». Примерно такая же картина наблюдается на других ресурсах. На сайте Континентальной хоккейной лиги коэффициент на победу «Локомотива» составляет 2.00, на победу «Металлурга» — 3.60. Коэффициент на то, что основное время игры не выявит победителя — 4.00. На ресурсе «Лигаставок» коэффициент на победу «Локомотива» 2.02, на победу «Металлурга» — 3.50. Коэффициент на ничью в основное время — 4.00. Эта информация говорит о том, что организаторы и партнеры всех трех ресурсов уверены в том, что шансы на победу «Локомотива» почти вдвое выше, чем у «Металлурга». Если они окажутся неправы, серия закончится 24 апреля в Ярославле, если правы — серия переедет в Магнитогорск, где 26 апреля состоится следующая игра. «Металлург» и «Локомотив» играют в финале Кубка Гагарина — главного трофея КХЛ. Та команда, которая выиграет четыре раза, завоюет кубок. После трех игр в счете ведет «Металлург», одержавший три победы. Четвертый матч состоится в Ярославле сегодня, 24 апреля. И, несмотря на то, что до победы магнитогорцам остался всего лишь один шаг, судя по всему, легким он не будет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Букмекеры не верят в победу магнитогорского «Металлурга» (Челябинская область) над ярославским «Локомотивом» в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина КХЛ, который состоится 24 апреля. Об этом свидетельствует информация о ставках на результат матча на ведущих спортивных ресурсах. «Фаворитом четвертой игры считается „Локомотив“. Поставить на победу ярославцев по итогам трех периодов можно с коэффициентом 2.09. Это примерно 55% вероятности. Шансы магнитогорцев оценили в 3.18 (31%). Ничья в основное время доступна за 4.10 (24%)», — сообщает «Рамблер. Спорт». Примерно такая же картина наблюдается на других ресурсах. На сайте Континентальной хоккейной лиги коэффициент на победу «Локомотива» составляет 2.00, на победу «Металлурга» — 3.60. Коэффициент на то, что основное время игры не выявит победителя — 4.00. На ресурсе «Лигаставок» коэффициент на победу «Локомотива» 2.02, на победу «Металлурга» — 3.50. Коэффициент на ничью в основное время — 4.00. Эта информация говорит о том, что организаторы и партнеры всех трех ресурсов уверены в том, что шансы на победу «Локомотива» почти вдвое выше, чем у «Металлурга». Если они окажутся неправы, серия закончится 24 апреля в Ярославле, если правы — серия переедет в Магнитогорск, где 26 апреля состоится следующая игра. «Металлург» и «Локомотив» играют в финале Кубка Гагарина — главного трофея КХЛ. Та команда, которая выиграет четыре раза, завоюет кубок. После трех игр в счете ведет «Металлург», одержавший три победы. Четвертый матч состоится в Ярославле сегодня, 24 апреля. И, несмотря на то, что до победы магнитогорцам остался всего лишь один шаг, судя по всему, легким он не будет.