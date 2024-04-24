В ГИБДД назвали самое опасное время дня на пермских трассах

Чаще всего аварии на пермских дорогах случаются в пятницу и субботу

25 апреля 2024 в 12:21 Размер текста - 17 +

Каждая десятая авария в Прикамье в 2023 году заканчивалась летальным исходом Фото: Сергей Русанов © URA.RU ДТП на пермских дорогах, как правило, случаются в пятницу и субботу. При этом в субботу происходят аварии с самими тяжелыми последствиями. Самым опасным временем дня является промежуток с 14 до 21 часа, рассказали агентству «Читай текст» в ГИБДД. «В Пермском крае по данным за 2023 год самыми аварийными днями являются пятница и суббота. По результатам анализа ГИБДД, наибольшей тяжестью последствий характеризуются ДТП, произошедшие в субботу», — говорится в сообщении. Самым безопасным временем является промежуток с 03:00 до 07:00. Треть всех ДТП происходит в темное время дня: в этих авариях погибли 43,5% от общего числа умерших в результате дорожно-транспортных происшествий в 2023 году. Опаснее всего ездить по федеральным трассам, там риск попасть в ДТП в 3,6 раз больше, чем на региональных, и в 35 раз выше, чем на местной дороге. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ДТП на пермских дорогах, как правило, случаются в пятницу и субботу. При этом в субботу происходят аварии с самими тяжелыми последствиями. Самым опасным временем дня является промежуток с 14 до 21 часа, рассказали агентству «Читай текст» в ГИБДД. «В Пермском крае по данным за 2023 год самыми аварийными днями являются пятница и суббота. По результатам анализа ГИБДД, наибольшей тяжестью последствий характеризуются ДТП, произошедшие в субботу», — говорится в сообщении. Самым безопасным временем является промежуток с 03:00 до 07:00. Треть всех ДТП происходит в темное время дня: в этих авариях погибли 43,5% от общего числа умерших в результате дорожно-транспортных происшествий в 2023 году. Опаснее всего ездить по федеральным трассам, там риск попасть в ДТП в 3,6 раз больше, чем на региональных, и в 35 раз выше, чем на местной дороге.