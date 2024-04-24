Utair увеличит число рейсов из ХМАО на популярные курорты

25 апреля 2024 в 14:42 Размер текста - 17 +

Самолеты Utair будут летать из Сургута в Сочи 13 раз в неделю Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Компания Utair из ХМАО увеличила число авиарейсов из Югры на популярные курорты. Летом самолеты авиаперевозчика будут чаще летать из городов региона в Сочи и Минеральные Воды, начнут доставлять пассажиров к Средиземному морю. «В весенне-летнем расписании Utair нарастил программу полетов по популярным курортным направлениям. С июня увеличится число рейсов в Сочи: из Сургута — до 13 раз в неделю, начнутся полеты из Нижневартовска — 4 раза в неделю и из Ханты-Мансийска — 1 раз», — сообщила агентству пресс-служба Utair. Увеличилось количество рейсов из Сургута в Минеральные Воды до 4 раз в неделю. С мая Utair запустит маршрут из Сургута на турецкий курорт — в Анталью. Ранее URA.RU писало, что Utair запускает новые рейсы из Сургута (ХМАО) в город Фергана (Узбекистан). Самолеты летают один раз в неделю — по четвергам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Компания Utair из ХМАО увеличила число авиарейсов из Югры на популярные курорты. Летом самолеты авиаперевозчика будут чаще летать из городов региона в Сочи и Минеральные Воды, начнут доставлять пассажиров к Средиземному морю. «В весенне-летнем расписании Utair нарастил программу полетов по популярным курортным направлениям. С июня увеличится число рейсов в Сочи: из Сургута — до 13 раз в неделю, начнутся полеты из Нижневартовска — 4 раза в неделю и из Ханты-Мансийска — 1 раз», — сообщила агентству пресс-служба Utair. Увеличилось количество рейсов из Сургута в Минеральные Воды до 4 раз в неделю. С мая Utair запустит маршрут из Сургута на турецкий курорт — в Анталью. Ранее URA.RU писало, что Utair запускает новые рейсы из Сургута (ХМАО) в город Фергана (Узбекистан). Самолеты летают один раз в неделю — по четвергам.