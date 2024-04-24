24 апреля 2024

Utair увеличит число рейсов из ХМАО на популярные курорты

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Пресс-тур в Уфу по объектам, построенным к ШОС и БРИКС в 2015 году. Уфа, utair, ютейр, ютэйр
Самолеты Utair будут летать из Сургута в Сочи 13 раз в неделю Фото:

Компания Utair из ХМАО увеличила число авиарейсов из Югры на популярные курорты. Летом самолеты авиаперевозчика будут чаще летать из городов региона в Сочи и Минеральные Воды, начнут доставлять пассажиров к Средиземному морю.

«В весенне-летнем расписании Utair нарастил программу полетов по популярным курортным направлениям. С июня увеличится число рейсов в Сочи: из Сургута — до 13 раз в неделю, начнутся полеты из Нижневартовска — 4 раза в неделю и из Ханты-Мансийска — 1 раз», — сообщила агентству пресс-служба Utair.

Увеличилось количество рейсов из Сургута в Минеральные Воды до 4 раз в неделю. С мая Utair запустит маршрут из Сургута на турецкий курорт — в Анталью.

Ранее URA.RU писало, что Utair запускает новые рейсы из Сургута (ХМАО) в город Фергана (Узбекистан). Самолеты летают один раз в неделю — по четвергам.

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Компания Utair из ХМАО увеличила число авиарейсов из Югры на популярные курорты. Летом самолеты авиаперевозчика будут чаще летать из городов региона в Сочи и Минеральные Воды, начнут доставлять пассажиров к Средиземному морю. «В весенне-летнем расписании Utair нарастил программу полетов по популярным курортным направлениям. С июня увеличится число рейсов в Сочи: из Сургута — до 13 раз в неделю, начнутся полеты из Нижневартовска — 4 раза в неделю и из Ханты-Мансийска — 1 раз», — сообщила агентству пресс-служба Utair. Увеличилось количество рейсов из Сургута в Минеральные Воды до 4 раз в неделю. С мая Utair запустит маршрут из Сургута на турецкий курорт — в Анталью. Ранее URA.RU писало, что Utair запускает новые рейсы из Сургута (ХМАО) в город Фергана (Узбекистан). Самолеты летают один раз в неделю — по четвергам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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