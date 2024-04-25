В музее ХМАО покажут фарфоровые яйца из старейшего завода в Европе. Фото

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Презентация выставки "Владелица красного коня. Дар Казимиры Басевич музеям России". Екатеринбург, фарфор, яйцо
В музее Ханты-Мансийска покажут фарфоровые яйца, изготовленные на Императорском заводе Фото:

В художественном государственном музее Ханты-Мансийска откроется выставка в честь Пасхи, на которой покажут фарфоровые яйца из Императорского завода. Он был основан в 18 веке и считается одним и старейших в Европе. Гости увидят экспонаты впервые.

«Это абсолютно новая выставка, практически все экспонаты выставляются впервые», — рассказала URA.RU директор музея Елена Кондрашина. Кроме фарфоровых яиц на выставке также покажут вазы, декоративные тарелки и другие изделия, изготовленные на Императорском заводе в Санкт-Петербурге.

Коллекцию ценных экспонатов музею подарил российский бизнесмен Владимир Некрасов. Он также передал в дар Третьяковской галерее три десятка картин советского художника Гелия Коржева.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО пройдет бал для православной молодежи в честь Пасхи. В программе мероприятия — литургия, танцы, бальные забавы.

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В художественном государственном музее Ханты-Мансийска откроется выставка в честь Пасхи, на которой покажут фарфоровые яйца из Императорского завода. Он был основан в 18 веке и считается одним и старейших в Европе. Гости увидят экспонаты впервые. «Это абсолютно новая выставка, практически все экспонаты выставляются впервые», — рассказала URA.RU директор музея Елена Кондрашина. Кроме фарфоровых яиц на выставке также покажут вазы, декоративные тарелки и другие изделия, изготовленные на Императорском заводе в Санкт-Петербурге. Коллекцию ценных экспонатов музею подарил российский бизнесмен Владимир Некрасов. Он также передал в дар Третьяковской галерее три десятка картин советского художника Гелия Коржева. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО пройдет бал для православной молодежи в честь Пасхи. В программе мероприятия — литургия, танцы, бальные забавы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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