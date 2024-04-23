В ХМАО пройдет пасхальный бал для православной молодежи

23 апреля 2024 в 19:24 Размер текста - 17 +

В программе пасхального бала — литургия, танцы, бальные забавы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Ханты-Мансийске пройдет бал для православной молодежи. В программе мероприятия — литургия, танцы, бальные забавы. Об этом сообщила Ханты-Мансийская митрополия в соцсети «Вконтакте».



«Пасхальный бал — это мероприятие, в котором объединяются православная культура и светская этика, а молодежь может не только приятно провести вечер, но и приобщиться к традициям русской бальной культуры, классической музыке, этикету», — говорится в сообщении. Бал начнется с литургии, далее в программе запланированы танцы, мастер-классы и конкурс, на котором выберут сударя и сударыню.



Принять участие в пасхальном бале могут жители ХМАО в возрасте от 18 до 35 лет. Одно из главных условий — дресскод. Девушки должны быть в вечерних платьях в пол, а юноши — в строгом костюме и белых перчатках.



В других городах ХМАО также пройдут тематические мероприятия в честь Пасхи. Информация о них будет опубликована организаторами позже. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ханты-Мансийске пройдет бал для православной молодежи. В программе мероприятия — литургия, танцы, бальные забавы. Об этом сообщила Ханты-Мансийская митрополия в соцсети «Вконтакте». «Пасхальный бал — это мероприятие, в котором объединяются православная культура и светская этика, а молодежь может не только приятно провести вечер, но и приобщиться к традициям русской бальной культуры, классической музыке, этикету», — говорится в сообщении. Бал начнется с литургии, далее в программе запланированы танцы, мастер-классы и конкурс, на котором выберут сударя и сударыню. Принять участие в пасхальном бале могут жители ХМАО в возрасте от 18 до 35 лет. Одно из главных условий — дресскод. Девушки должны быть в вечерних платьях в пол, а юноши — в строгом костюме и белых перчатках. В других городах ХМАО также пройдут тематические мероприятия в честь Пасхи. Информация о них будет опубликована организаторами позже.