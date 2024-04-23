В ХМАО пройдет пасхальный бал для православной молодежи

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Сретенский бал. Екатеринбург, бал, танцы
В программе пасхального бала — литургия, танцы, бальные забавы Фото:

В Ханты-Мансийске пройдет бал для православной молодежи. В программе мероприятия — литургия, танцы, бальные забавы. Об этом сообщила Ханты-Мансийская митрополия в соцсети «Вконтакте».

«Пасхальный бал — это мероприятие, в котором объединяются православная культура и светская этика, а молодежь может не только приятно провести вечер, но и приобщиться к традициям русской бальной культуры, классической музыке, этикету», — говорится в сообщении. Бал начнется с литургии, далее в программе запланированы танцы, мастер-классы и конкурс, на котором выберут сударя и сударыню.

Принять участие в пасхальном бале могут жители ХМАО в возрасте от 18 до 35 лет. Одно из главных условий — дресскод. Девушки должны быть в вечерних платьях в пол, а юноши — в строгом костюме и белых перчатках.

В других городах ХМАО также пройдут тематические мероприятия в честь Пасхи. Информация о них будет опубликована организаторами позже.

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В Ханты-Мансийске пройдет бал для православной молодежи. В программе мероприятия — литургия, танцы, бальные забавы. Об этом сообщила Ханты-Мансийская митрополия в соцсети «Вконтакте». «Пасхальный бал — это мероприятие, в котором объединяются православная культура и светская этика, а молодежь может не только приятно провести вечер, но и приобщиться к традициям русской бальной культуры, классической музыке, этикету», — говорится в сообщении. Бал начнется с литургии, далее в программе запланированы танцы, мастер-классы и конкурс, на котором выберут сударя и сударыню. Принять участие в пасхальном бале могут жители ХМАО в возрасте от 18 до 35 лет. Одно из главных условий — дресскод. Девушки должны быть в вечерних платьях в пол, а юноши — в строгом костюме и белых перчатках. В других городах ХМАО также пройдут тематические мероприятия в честь Пасхи. Информация о них будет опубликована организаторами позже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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