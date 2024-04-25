Двум свердловским деревням грозят пожары

25 апреля 2024 в 16:11 Размер текста - 17 +

Площадь пожароопасных участков составляет 178 гектаров Фото: Анна Майорова © URA.RU Специалисты Россельхознадзора и МЧС обнаружили четыре заросших пожароопасных участка общей площадью 178 гектаров, огонь от возгорания которых может перекинуться на деревню Елкино и село Липчинское (Свердловская область). Собственницу участков обязали устранить нарушения, рассказали в надзорном ведомстве. «Уральским межрегиональным управлением Россельхознадзора совместно с сотрудниками ГУ МЧС России по Свердловской области обследовано четыре участка общей площадью 178 гектаров. Во время обследования обнаружено, что участки полностью заросли сосной, березой и сорной травой. Такое состояние участков является легковоспламеняемым, а значит, в случае пожара огонь может перекинуться на близлежащие населенные пункты — деревню Елкино и село Липчинское», — следует из сообщения. В 2013 году собственницей участков стала жительница Тюмени. С этого момента она ни разу не устраняла угрозу возгорания, несмотря на проверки и замечания инспекторов. Теперь же, если тюменка не устранит нарушения, то лишится участков через суд. Пожароопасный период на Среднем Урале начался с 5 апреля. Провинившихся в лесных пожарах собираются наказывать суровее, чтобы удерживать ситуацию на контроле. Губернатор региона Евгений Куйвашев заявлял, что усилено финансирование мероприятий и материально-техническая база для предотвращения ЧС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Специалисты Россельхознадзора и МЧС обнаружили четыре заросших пожароопасных участка общей площадью 178 гектаров, огонь от возгорания которых может перекинуться на деревню Елкино и село Липчинское (Свердловская область). Собственницу участков обязали устранить нарушения, рассказали в надзорном ведомстве. «Уральским межрегиональным управлением Россельхознадзора совместно с сотрудниками ГУ МЧС России по Свердловской области обследовано четыре участка общей площадью 178 гектаров. Во время обследования обнаружено, что участки полностью заросли сосной, березой и сорной травой. Такое состояние участков является легковоспламеняемым, а значит, в случае пожара огонь может перекинуться на близлежащие населенные пункты — деревню Елкино и село Липчинское», — следует из сообщения. В 2013 году собственницей участков стала жительница Тюмени. С этого момента она ни разу не устраняла угрозу возгорания, несмотря на проверки и замечания инспекторов. Теперь же, если тюменка не устранит нарушения, то лишится участков через суд. Пожароопасный период на Среднем Урале начался с 5 апреля. Провинившихся в лесных пожарах собираются наказывать суровее, чтобы удерживать ситуацию на контроле. Губернатор региона Евгений Куйвашев заявлял, что усилено финансирование мероприятий и материально-техническая база для предотвращения ЧС.