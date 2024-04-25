Двум свердловским деревням грозят пожары

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Практические учения по ликвидации природного пожара. Свердловская область, село Сипавское, пожар, пламя, огонь, возгорание, горит трава, горит лес, горит
Площадь пожароопасных участков составляет 178 гектаров Фото:

Специалисты Россельхознадзора и МЧС обнаружили четыре заросших пожароопасных участка общей площадью 178 гектаров, огонь от возгорания которых может перекинуться на деревню Елкино и село Липчинское (Свердловская область). Собственницу участков обязали устранить нарушения, рассказали в надзорном ведомстве.

«Уральским межрегиональным управлением Россельхознадзора совместно с сотрудниками ГУ МЧС России по Свердловской области обследовано четыре участка общей площадью 178 гектаров. Во время обследования обнаружено, что участки полностью заросли сосной, березой и сорной травой. Такое состояние участков является легковоспламеняемым, а значит, в случае пожара огонь может перекинуться на близлежащие населенные пункты — деревню Елкино и село Липчинское», — следует из сообщения.

В 2013 году собственницей участков стала жительница Тюмени. С этого момента она ни разу не устраняла угрозу возгорания, несмотря на проверки и замечания инспекторов. Теперь же, если тюменка не устранит нарушения, то лишится участков через суд.

Пожароопасный период на Среднем Урале начался с 5 апреля. Провинившихся в лесных пожарах собираются наказывать суровее, чтобы удерживать ситуацию на контроле. Губернатор региона Евгений Куйвашев заявлял, что усилено финансирование мероприятий и материально-техническая база для предотвращения ЧС.

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Специалисты Россельхознадзора и МЧС обнаружили четыре заросших пожароопасных участка общей площадью 178 гектаров, огонь от возгорания которых может перекинуться на деревню Елкино и село Липчинское (Свердловская область). Собственницу участков обязали устранить нарушения, рассказали в надзорном ведомстве. «Уральским межрегиональным управлением Россельхознадзора совместно с сотрудниками ГУ МЧС России по Свердловской области обследовано четыре участка общей площадью 178 гектаров. Во время обследования обнаружено, что участки полностью заросли сосной, березой и сорной травой. Такое состояние участков является легковоспламеняемым, а значит, в случае пожара огонь может перекинуться на близлежащие населенные пункты — деревню Елкино и село Липчинское», — следует из сообщения. В 2013 году собственницей участков стала жительница Тюмени. С этого момента она ни разу не устраняла угрозу возгорания, несмотря на проверки и замечания инспекторов. Теперь же, если тюменка не устранит нарушения, то лишится участков через суд. Пожароопасный период на Среднем Урале начался с 5 апреля. Провинившихся в лесных пожарах собираются наказывать суровее, чтобы удерживать ситуацию на контроле. Губернатор региона Евгений Куйвашев заявлял, что усилено финансирование мероприятий и материально-техническая база для предотвращения ЧС.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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