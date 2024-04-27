Кремль: Москва выступает за продолжение контактов Баку и Еревана

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, песков дмитрий
Контакты Баку и Еревана нужны для общей разрядки и окончательного урегулирования, заявил Дмитрий Песков Фото:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле выступают за продолжение контактов между Азербайджаном и Арменией. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами.

«Мы выступаем за продолжение контактов между Баку и Ереваном. Мы считаем, что они необходимы для общей разрядки и для окончательного урегулирования всех спорных вопросов, которые стоят на повестке дня. Следует скорейшим образом выйти на подписание мирного договора между сторонами», — подчеркнул Песков во время конференц-колла. Его слова передает журналист URA.RU.

Ранее стало известно, что к протестам в армянском селе Киранц в Тавушской области присоединились военные-контрактники. Митинги проходят на фоне делимитации границы с Азербайджаном.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле выступают за продолжение контактов между Азербайджаном и Арменией. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами. «Мы выступаем за продолжение контактов между Баку и Ереваном. Мы считаем, что они необходимы для общей разрядки и для окончательного урегулирования всех спорных вопросов, которые стоят на повестке дня. Следует скорейшим образом выйти на подписание мирного договора между сторонами», — подчеркнул Песков во время конференц-колла. Его слова передает журналист URA.RU. Ранее стало известно, что к протестам в армянском селе Киранц в Тавушской области присоединились военные-контрактники. Митинги проходят на фоне делимитации границы с Азербайджаном.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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