Кремль: Москва выступает за продолжение контактов Баку и Еревана

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле выступают за продолжение контактов между Азербайджаном и Арменией. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами.
«Мы выступаем за продолжение контактов между Баку и Ереваном. Мы считаем, что они необходимы для общей разрядки и для окончательного урегулирования всех спорных вопросов, которые стоят на повестке дня. Следует скорейшим образом выйти на подписание мирного договора между сторонами», — подчеркнул Песков во время конференц-колла. Его слова передает журналист URA.RU.
Ранее стало известно, что к протестам в армянском селе Киранц в Тавушской области присоединились военные-контрактники. Митинги проходят на фоне делимитации границы с Азербайджаном.
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