Кремль: Москва выступает за продолжение контактов Баку и Еревана

27 апреля 2024 в 14:11 Размер текста - 17 +

Контакты Баку и Еревана нужны для общей разрядки и окончательного урегулирования, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле выступают за продолжение контактов между Азербайджаном и Арменией. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами. «Мы выступаем за продолжение контактов между Баку и Ереваном. Мы считаем, что они необходимы для общей разрядки и для окончательного урегулирования всех спорных вопросов, которые стоят на повестке дня. Следует скорейшим образом выйти на подписание мирного договора между сторонами», — подчеркнул Песков во время конференц-колла. Его слова передает журналист URA.RU. Ранее стало известно, что к протестам в армянском селе Киранц в Тавушской области присоединились военные-контрактники. Митинги проходят на фоне делимитации границы с Азербайджаном. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле выступают за продолжение контактов между Азербайджаном и Арменией. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами. «Мы выступаем за продолжение контактов между Баку и Ереваном. Мы считаем, что они необходимы для общей разрядки и для окончательного урегулирования всех спорных вопросов, которые стоят на повестке дня. Следует скорейшим образом выйти на подписание мирного договора между сторонами», — подчеркнул Песков во время конференц-колла. Его слова передает журналист URA.RU. Ранее стало известно, что к протестам в армянском селе Киранц в Тавушской области присоединились военные-контрактники. Митинги проходят на фоне делимитации границы с Азербайджаном.