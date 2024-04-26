В Армении военные присоединились к протестам после делимитации границы

27 апреля 2024 в 06:44 Размер текста - 17 +

Военные также несогласны с делимитацией границы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU К протестам в армянском селе Киранц Тавушской области присоеденились военные-контрактники. Об этом сообщили на странице общественной инициативы «Тавуш во имя родины» в соцсети Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской организацией). «Военнослужащие-контрактники присоединяются к нашей борьбе. Продолжается борьба против лжи и фальши во имя истины и справедливости», — говорится в сообщении. Там же опубликовано видео встречи людей в военной форме. Минобороны Армении отреагировало на заявление и принимает меры. Также военнослужащим напомнили об ответственности, которую они могут понести за поддержку протестов. 19 апреля пресс-секретарь азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде заявил, что армянская сторона согласилась передать Баку четыре села, которые ранее контролировала Армения. Такое заявление он опубликовал в своих соцсетях, а эти села назвал оккупированными, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

К протестам в армянском селе Киранц Тавушской области присоеденились военные-контрактники. Об этом сообщили на странице общественной инициативы «Тавуш во имя родины» в соцсети Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской организацией). «Военнослужащие-контрактники присоединяются к нашей борьбе. Продолжается борьба против лжи и фальши во имя истины и справедливости», — говорится в сообщении. Там же опубликовано видео встречи людей в военной форме. Минобороны Армении отреагировало на заявление и принимает меры. Также военнослужащим напомнили об ответственности, которую они могут понести за поддержку протестов. 19 апреля пресс-секретарь азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде заявил, что армянская сторона согласилась передать Баку четыре села, которые ранее контролировала Армения. Такое заявление он опубликовал в своих соцсетях, а эти села назвал оккупированными, пишет RT.