26 апреля 2024

В Армении военные присоединились к протестам после делимитации границы

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Степанакерта и Шуши. Нагорный Карабах, нагорный карабах
Военные также несогласны с делимитацией границы Фото:

К протестам в армянском селе Киранц Тавушской области присоеденились военные-контрактники. Об этом сообщили на странице общественной инициативы «Тавуш во имя родины» в соцсети Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской организацией).

«Военнослужащие-контрактники присоединяются к нашей борьбе. Продолжается борьба против лжи и фальши во имя истины и справедливости», — говорится в сообщении. Там же опубликовано видео встречи людей в военной форме.

Минобороны Армении отреагировало на заявление и принимает меры. Также военнослужащим напомнили об ответственности, которую они могут понести за поддержку протестов.

19 апреля пресс-секретарь азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде заявил, что армянская сторона согласилась передать Баку четыре села, которые ранее контролировала Армения. Такое заявление он опубликовал в своих соцсетях, а эти села назвал оккупированными, пишет RT.

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К протестам в армянском селе Киранц Тавушской области присоеденились военные-контрактники. Об этом сообщили на странице общественной инициативы «Тавуш во имя родины» в соцсети Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской организацией). «Военнослужащие-контрактники присоединяются к нашей борьбе. Продолжается борьба против лжи и фальши во имя истины и справедливости», — говорится в сообщении. Там же опубликовано видео встречи людей в военной форме. Минобороны Армении отреагировало на заявление и принимает меры. Также военнослужащим напомнили об ответственности, которую они могут понести за поддержку протестов. 19 апреля пресс-секретарь азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде заявил, что армянская сторона согласилась передать Баку четыре села, которые ранее контролировала Армения. Такое заявление он опубликовал в своих соцсетях, а эти села назвал оккупированными, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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