Промышленный сектор в Пермском крае показал рекордный рост за счет гособоронзаказа

«Коммерсант»: промышленный сектор в Пермском крае вырос на 10%

Гособоронзаказ помог пермской промышленности нарастить производство, передает «Коммерсант» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Пермском крае промышленный сектор в первом квартале текущего года вырос более, чем на 10%. Положительной динамики удалось добиться благодаря гособорнзаказу.

«Промпроизводство в Пермском крае в первом квартале 2023 года росло рекордными темпами — сразу на 10,4%. Это в два раза выше федерального показателя (5,6%). Эксперты связывают это с увеличением госзаказа в оборонном секторе промышленности», — приводит данные «Корммерсант-Прикамье».

Наибольший рост показали предприятия в сфере производства транспортных машин и оборудования (+82,4%), мебели (+46,9%), полиграфии и лекарственных средств (+41%). Вместе с тем, отмечает издание, производство в сфере резиновых изделий и металлургии снизилось. По мнению руководителя пермского отделения «Деловой России» Дмитрия Теплова, снижение показателей в сфере металлургии связано с остановкой ряда инвестпроектов и повышенной ключевой ставкой Центробанка. Россия обладает всеми возможностями для перехода на новую модель экономики, отмечал президент РФ Владимир Путин, передает телеканал 360.