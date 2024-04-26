26 апреля 2024

Промышленный сектор в Пермском крае показал рекордный рост за счет гособоронзаказа

«Коммерсант»: промышленный сектор в Пермском крае вырос на 10%
© Служба новостей «URA.RU»
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Щучье. Завод по уничтожению химического оружия. Архив Курган, снаряды химоружия
Гособоронзаказ помог пермской промышленности нарастить производство, передает «Коммерсант» Фото:

В Пермском крае промышленный сектор в первом квартале текущего года вырос более, чем на 10%. Положительной динамики удалось добиться благодаря гособорнзаказу.

«Промпроизводство в Пермском крае в первом квартале 2023 года росло рекордными темпами — сразу на 10,4%. Это в два раза выше федерального показателя (5,6%). Эксперты связывают это с увеличением госзаказа в оборонном секторе промышленности», — приводит данные «Корммерсант-Прикамье».

Наибольший рост показали предприятия в сфере производства транспортных машин и оборудования (+82,4%), мебели (+46,9%), полиграфии и лекарственных средств (+41%). Вместе с тем, отмечает издание, производство в сфере резиновых изделий и металлургии снизилось. По мнению руководителя пермского отделения «Деловой России» Дмитрия Теплова, снижение показателей в сфере металлургии связано с остановкой ряда инвестпроектов и повышенной ключевой ставкой Центробанка. Россия обладает всеми возможностями для перехода на новую модель экономики, отмечал президент РФ Владимир Путин, передает телеканал 360.

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В Пермском крае промышленный сектор в первом квартале текущего года вырос более, чем на 10%. Положительной динамики удалось добиться благодаря гособорнзаказу. «Промпроизводство в Пермском крае в первом квартале 2023 года росло рекордными темпами — сразу на 10,4%. Это в два раза выше федерального показателя (5,6%). Эксперты связывают это с увеличением госзаказа в оборонном секторе промышленности», — приводит данные «Корммерсант-Прикамье». Наибольший рост показали предприятия в сфере производства транспортных машин и оборудования (+82,4%), мебели (+46,9%), полиграфии и лекарственных средств (+41%). Вместе с тем, отмечает издание, производство в сфере резиновых изделий и металлургии снизилось. По мнению руководителя пермского отделения «Деловой России» Дмитрия Теплова, снижение показателей в сфере металлургии связано с остановкой ряда инвестпроектов и повышенной ключевой ставкой Центробанка. Россия обладает всеми возможностями для перехода на новую модель экономики, отмечал президент РФ Владимир Путин, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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