26 апреля 2024

В Челябинской области отменили праздничные салюты

© Служба новостей «URA.RU»
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Празднование Дня города. Челябинск , салют, шоу, праздник, фейерверк
Отмену салютов в Челябинской области объяснили целями безопаности Фото:

Власти Челябинской области приняли решение отменить салюты во время празднования Дня труда и Дня Победы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Принято решение отказаться от проведения салютов во время празднования Дня весны и труда (1 мая) и Дня Победы (9 мая) на территории региона. Общая совокупность обстоятельств пока не располагает к проведению мероприятий подобного характера», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства области.

Там отметили, что другие праздничные мероприятия состоятся в полном объеме. Их будут проводить в соответствии с соблюдением необходимых мер безопасности и с учетом текущей оперативной обстановки.

От праздничных шествий 1 мая в регионе также отказалась федерация профсоюзов Челябинской области. Отмену этого мероприятия, как и в случае с отменой салюта 9 мая, объяснили целями безопасности.

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Власти Челябинской области приняли решение отменить салюты во время празднования Дня труда и Дня Победы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона. «Принято решение отказаться от проведения салютов во время празднования Дня весны и труда (1 мая) и Дня Победы (9 мая) на территории региона. Общая совокупность обстоятельств пока не располагает к проведению мероприятий подобного характера», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства области. Там отметили, что другие праздничные мероприятия состоятся в полном объеме. Их будут проводить в соответствии с соблюдением необходимых мер безопасности и с учетом текущей оперативной обстановки. От праздничных шествий 1 мая в регионе также отказалась федерация профсоюзов Челябинской области. Отмену этого мероприятия, как и в случае с отменой салюта 9 мая, объяснили целями безопасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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