В Челябинской области отменили праздничные салюты

Отмену салютов в Челябинской области объяснили целями безопаности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Челябинской области приняли решение отменить салюты во время празднования Дня труда и Дня Победы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Принято решение отказаться от проведения салютов во время празднования Дня весны и труда (1 мая) и Дня Победы (9 мая) на территории региона. Общая совокупность обстоятельств пока не располагает к проведению мероприятий подобного характера», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства области.

Там отметили, что другие праздничные мероприятия состоятся в полном объеме. Их будут проводить в соответствии с соблюдением необходимых мер безопасности и с учетом текущей оперативной обстановки.

От праздничных шествий 1 мая в регионе также отказалась федерация профсоюзов Челябинской области. Отмену этого мероприятия, как и в случае с отменой салюта 9 мая, объяснили целями безопасности.