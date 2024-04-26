26 апреля 2024

В Челябинской области отменили первомайские шествия

© Служба новостей «URA.RU»
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Первомайская демонстрация на Красной площади. Москва, 1 мая, зеркальные очки, первомай, праздник труда, первомайская демонстрация
Первомайские шествия челябинцам пообещали заменить другими формами праздника Фото:

В Челябинской области в мае не будет первомайских шествий. Как URA.RU пояснили в пресс-службе Федерации профсоюзов региона, сделано это в целях безопасности.

«Шествий не будет. Их заменили другими формами празднования. Изменения связаны с вопросами безопасности», — пояснили URA.RU в профсоюзной федерации.

Отмена призвана предотвратить возможные теракты в ходе проведения массовых уличных мероприятий. В Челябинске 27 апреля состоится торжественное собрание профсоюзного актива области, посвященное Первомаю. Мероприятие станет одним из новых форматов праздника. В ходе встречи, где примут участие более двух тысяч человек, состоится награждение активистов региональными и профсоюзными наградами.

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В Челябинской области в мае не будет первомайских шествий. Как URA.RU пояснили в пресс-службе Федерации профсоюзов региона, сделано это в целях безопасности. «Шествий не будет. Их заменили другими формами празднования. Изменения связаны с вопросами безопасности», — пояснили URA.RU в профсоюзной федерации. Отмена призвана предотвратить возможные теракты в ходе проведения массовых уличных мероприятий. В Челябинске 27 апреля состоится торжественное собрание профсоюзного актива области, посвященное Первомаю. Мероприятие станет одним из новых форматов праздника. В ходе встречи, где примут участие более двух тысяч человек, состоится награждение активистов региональными и профсоюзными наградами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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