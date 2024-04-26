В Челябинской области отменили первомайские шествия

В Челябинской области в мае не будет первомайских шествий. Как URA.RU пояснили в пресс-службе Федерации профсоюзов региона, сделано это в целях безопасности.
«Шествий не будет. Их заменили другими формами празднования. Изменения связаны с вопросами безопасности», — пояснили URA.RU в профсоюзной федерации.
Отмена призвана предотвратить возможные теракты в ходе проведения массовых уличных мероприятий. В Челябинске 27 апреля состоится торжественное собрание профсоюзного актива области, посвященное Первомаю. Мероприятие станет одним из новых форматов праздника. В ходе встречи, где примут участие более двух тысяч человек, состоится награждение активистов региональными и профсоюзными наградами.
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