В Челябинской области отменили первомайские шествия

27 апреля 2024 в 10:22 Размер текста - 17 +

Первомайские шествия челябинцам пообещали заменить другими формами праздника Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Челябинской области в мае не будет первомайских шествий. Как URA.RU пояснили в пресс-службе Федерации профсоюзов региона, сделано это в целях безопасности. «Шествий не будет. Их заменили другими формами празднования. Изменения связаны с вопросами безопасности», — пояснили URA.RU в профсоюзной федерации. Отмена призвана предотвратить возможные теракты в ходе проведения массовых уличных мероприятий. В Челябинске 27 апреля состоится торжественное собрание профсоюзного актива области, посвященное Первомаю. Мероприятие станет одним из новых форматов праздника. В ходе встречи, где примут участие более двух тысяч человек, состоится награждение активистов региональными и профсоюзными наградами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области в мае не будет первомайских шествий. Как URA.RU пояснили в пресс-службе Федерации профсоюзов региона, сделано это в целях безопасности. «Шествий не будет. Их заменили другими формами празднования. Изменения связаны с вопросами безопасности», — пояснили URA.RU в профсоюзной федерации. Отмена призвана предотвратить возможные теракты в ходе проведения массовых уличных мероприятий. В Челябинске 27 апреля состоится торжественное собрание профсоюзного актива области, посвященное Первомаю. Мероприятие станет одним из новых форматов праздника. В ходе встречи, где примут участие более двух тысяч человек, состоится награждение активистов региональными и профсоюзными наградами.