В управление курганского УМВД начальником назначили силовика из ЯНАО. Скрин

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Встреча ГИБДД с водителями общественного транспорта. Екатеринбург, погоны, подполковник
В курганском УМВД появился начальник, переехавший из ЯНАО Фото:

В управлении по работе с личным составом УМВД РФ по Курганской области назначен новый начальник. Руководителем кадровой службы стал подполковник полиции, переехавший в наш регион из Ямало-Ненецкого автономного округа. Об это свидетельствует сайт областного ведомства.

«Начальник УРЛС УМВД России по Курганской области, подполковник полиции Андреев Виктор Анатольевич», — сообщает раздел «Руководство» структурного подразделения. Андреев переехал в Курганскую область из ЯНАО.

Назначение произошло 22 апреля. Прежде Андреев возглавлял кадровую службу в УМВД ЯНАО. О новом начальнике известно, что он является почетным донором России.

Ранее URA.RU сообщало, что в курганском управлении Росгвардии появился новый начальник. Им стал полковник Андрей Иванов, ранее служивший в московском центральном аппарате ведомства.

В курганском УМВД назначили нового начальника кадрового управления
В курганском УМВД назначили нового начальника кадрового управления

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В управлении по работе с личным составом УМВД РФ по Курганской области назначен новый начальник. Руководителем кадровой службы стал подполковник полиции, переехавший в наш регион из Ямало-Ненецкого автономного округа. Об это свидетельствует сайт областного ведомства. «Начальник УРЛС УМВД России по Курганской области, подполковник полиции Андреев Виктор Анатольевич», — сообщает раздел «Руководство» структурного подразделения. Андреев переехал в Курганскую область из ЯНАО. Назначение произошло 22 апреля. Прежде Андреев возглавлял кадровую службу в УМВД ЯНАО. О новом начальнике известно, что он является почетным донором России. Ранее URA.RU сообщало, что в курганском управлении Росгвардии появился новый начальник. Им стал полковник Андрей Иванов, ранее служивший в московском центральном аппарате ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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