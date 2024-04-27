В управлении по работе с личным составом УМВД РФ по Курганской области назначен новый начальник. Руководителем кадровой службы стал подполковник полиции, переехавший в наш регион из Ямало-Ненецкого автономного округа. Об это свидетельствует сайт областного ведомства.
«Начальник УРЛС УМВД России по Курганской области, подполковник полиции Андреев Виктор Анатольевич», — сообщает раздел «Руководство» структурного подразделения. Андреев переехал в Курганскую область из ЯНАО.
Назначение произошло 22 апреля. Прежде Андреев возглавлял кадровую службу в УМВД ЯНАО. О новом начальнике известно, что он является почетным донором России.
Ранее URA.RU сообщало, что в курганском управлении Росгвардии появился новый начальник. Им стал полковник Андрей Иванов, ранее служивший в московском центральном аппарате ведомства.
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