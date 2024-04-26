Мэру Алексею Орлову доложили о клещах, которых обнаружили в центре Екатеринбурга. Это произошло на Всероссийском субботнике в Дендрологическом парке, где поучаствовал городской глава и где побывал корреспондент URA.RU.
«Раньше [клещей] не было, последние пару лет начали появляться. Поэтому мы решили уже не рисковать, а провести обязательную обработку. Вчера вылавливали, температурный режим позволял и сухо было», — рассказала Орлову об опасном соседстве директор дендропарка Светлана Раскостова.
С начала марта в Свердловской области и Екатеринбурге клещи покусали 1354 человек. Это выше показателей прошлого года в 1,9 раза.
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