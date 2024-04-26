26 апреля 2024

Мэру Орлову доложили о клещах, которых нашли в центре Екатеринбурга. Видео

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Алексей Орлов показал пример горожанам, поучаствовав в субботнике
Алексей Орлов показал пример горожанам, поучаствовав в субботнике Фото:

Мэру Алексею Орлову доложили о клещах, которых обнаружили в центре Екатеринбурга. Это произошло на Всероссийском субботнике в Дендрологическом парке, где поучаствовал городской глава и где побывал корреспондент URA.RU.

«Раньше [клещей] не было, последние пару лет начали появляться. Поэтому мы решили уже не рисковать, а провести обязательную обработку. Вчера вылавливали, температурный режим позволял и сухо было», — рассказала Орлову об опасном соседстве директор дендропарка Светлана Раскостова.

С начала марта в Свердловской области и Екатеринбурге клещи покусали 1354 человек. Это выше показателей прошлого года в 1,9 раза.

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Мэру Алексею Орлову доложили о клещах, которых обнаружили в центре Екатеринбурга. Это произошло на Всероссийском субботнике в Дендрологическом парке, где поучаствовал городской глава и где побывал корреспондент URA.RU. «Раньше [клещей] не было, последние пару лет начали появляться. Поэтому мы решили уже не рисковать, а провести обязательную обработку. Вчера вылавливали, температурный режим позволял и сухо было», — рассказала Орлову об опасном соседстве директор дендропарка Светлана Раскостова. С начала марта в Свердловской области и Екатеринбурге клещи покусали 1354 человек. Это выше показателей прошлого года в 1,9 раза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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