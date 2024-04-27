Mash: мама Иды Галич разбила голову в московском отеле

Маму Иды Галич госпитализировали с травмой головы
Мама Иды Галич Зарина Галич разбила голову в московском отеле. Женщину госпитализировали. Об этом сообщил telegram-канал Mash.
«61-летняя Зарина Галич отдыхала с дочерью в релакс-зоне гостиницы Stella di Mosca на Большой Никитской <…> Пенсионерка упала и ударилась головой об пол», — сообщил Mash. Скорую вызвали сотрудники отеля.
Женщину доставили в Боткинскую больницу. Рану, полученную при падении, обработали и перевязали голову. Сообщается, что пострадавшую уже отпустили домой.
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