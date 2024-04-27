Mash: мама Иды Галич разбила голову в московском отеле

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Разное. Курган, машина скорой помощи, скорая помошь
Маму Иды Галич госпитализировали с травмой головы Фото:

Мама Иды Галич Зарина Галич разбила голову в московском отеле. Женщину госпитализировали. Об этом сообщил telegram-канал Mash.

«61-летняя Зарина Галич отдыхала с дочерью в релакс-зоне гостиницы Stella di Mosca на Большой Никитской <…> Пенсионерка упала и ударилась головой об пол», — сообщил Mash. Скорую вызвали сотрудники отеля.

Женщину доставили в Боткинскую больницу. Рану, полученную при падении, обработали и перевязали голову. Сообщается, что пострадавшую уже отпустили домой.

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Мама Иды Галич Зарина Галич разбила голову в московском отеле. Женщину госпитализировали. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «61-летняя Зарина Галич отдыхала с дочерью в релакс-зоне гостиницы Stella di Mosca на Большой Никитской <…> Пенсионерка упала и ударилась головой об пол», — сообщил Mash. Скорую вызвали сотрудники отеля. Женщину доставили в Боткинскую больницу. Рану, полученную при падении, обработали и перевязали голову. Сообщается, что пострадавшую уже отпустили домой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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