Садоводам рассказали, урожая каких культур следует ждать после обильных и теплых дождей

После обильных дождей и при условии теплой погоды садоводам следует ожидать урожая бобовых культур и кабачков. Эколог Илья Рыбальченко рассказал, какие растения лучше растут в таких условиях и как получить хороший урожай.
«Если мы говорим об огороде, то это бобовая культура, такие как фасоль, вьющаяся или кустовая. Она активно растет в теплую погоду с достаточным количеством осадков. Воду обожают и тыквенные культуры. Огурцы — это известные водохлебы. Кабачки известны тем, что их рост можно наблюдать буквально день за днем, когда создаются благоприятные условия: тепло и влага», — поделился эксперт с Life. Также он отметил, что во влажной и теплой среде хорошо расти начинают розы.
Рыбальченко напомнил также, что злаки, травы и сорняки требуют более частой прополки в дождливую погоду. Он также поделился, что некоторые растения могут предсказывать погоду. Например, конский каштан «плачет» перед дождем. Кроме того, чтобы сделать свой сад красивым, можно высадить многолетние цветы, которые могут расти на одном месте до 30 лет и выдерживать перепады температуры. Они дают богатый урожай ярких соцветий при правильном уходе и своевременной подкормке, ранее сообщало URA.RU.
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