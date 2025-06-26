Беспилотники ВСУ пытались долететь до Москвы: карта атак БПЛА на утро 26 июня

В ночь на 26 июня 2025 года российские регионы подверглись массированной атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. По данным Министерства обороны России, дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 50 беспилотников самолетного типа над восемью регионами страны. В некоторых районах зафиксированы незначительные повреждения инфраструктуры. Подробнее об атаках беспилотников — в материале URA.RU.
Масштаб атаки: 50 дронов над восемью регионами
В ночь на 26 июня российские системы ПВО успешно нейтрализовали 50 украинских БПЛА. Об этом сообщает Минобороны. «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 50 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале.
Наибольшее число БПЛА было обнаружено и уничтожено над Курской областью — 23. В Ростовской области перехвачено 11 дронов, в Брянской области — шесть, в Белгородской и Московском регионе — по три, причем два из них имели курс на Москву. В Республике Крым зафиксировано два случая перехвата, над территориями Республики Мордовия и Калужской области были засечены и уничтожены по одному БПЛА.
Курская область
Уничтожено 23 беспилотника. Регион стал основным объектом атаки, что связано с его приграничным положением. В Кореневском районе дважды объявлялась и снималась ракетная опасность в течение ночи (02:00-02:15). Оперативный штаб региона призывал жителей укрываться в помещениях без окон или в ближайших зданиях. Пострадавших и разрушений не зафиксировано.
Ростовская область
Сбито 11 дронов, в основном в районе Таганрога и прилегающих к нему Неклиновском и Матвеево-Курганском районах. Жители сообщали о минимум 15 взрывах, вызванных работой ПВО, и ярких вспышках в небе. Врио губернатора Юрий Слюсарь подтвердил отсутствие пострадавших и разрушений. В 02:32 глава Таганрога Светлана Камбулова объявила об угрозе атаки БПЛА по всей области, призвав жителей сохранять спокойствие и не подходить к окнам. К 04:30 угроза была снята.
«Силы и средства противовоздушной обороны этой ночью отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Неклиновском и Матвеево-Курганском районах. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет», — написал Слюсарь в своем telegram-канале.
Брянская область
Уничтожено шесть беспилотников. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные службы работают на местах падения обломков.
«Над территорией Брянской области благодаря подразделениям ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет», — написал Богомаз в Telegram.
Белгородская область
Три дрона сбито. МЧС региона объявило отбой опасности атаки БПЛА в 01:28 после почти суток действия режима. Губернатор Вячеслав Гладков ранее сообщал о повреждениях от атак дронов в других районах области.
«FPV-дрон ударил по автомобилю в селе Отрадное Белгородского района — у транспортного средства посечен кузов и выбито лобовое стекло», — написал он в telegram-канале. Также, по его словам, в Новой Таволжанке повреждены остекление и фасад производственного цеха, в Нежеголи — объект торговли, в Новостроевке-Первой — кровля частного дома.
Московская область
Три БПЛА уничтожено, из них два летели на Москву. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что один дрон был сбит в 03:43, а второй — в 03:57.
«ПВО Минобороны сбит еще один БПЛА, атаковавший Московский регион. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в своем telegram-канале.
Экстренные службы работают на местах падения обломков, в том числе в Зеленограде (Березовая аллея) и Новой Москве (ЖК «Середневский лес»), где зафиксированы повреждения стекол автомобилей. Жители Коммунарки, Красногорска, Дедовска, Истры, Нахабино и Зеленограда сообщали о 5-10 взрывах, вызванных работой ПВО.
Республика Крым
Два дрона уничтожено. Информации о разрушениях нет.
Республика Мордовия и Калужская область
По одному БПЛА сбито в каждом регионе. В Калуге временно вводились ограничения в аэропорту Грабцево (02:27-05:36). Пострадавших и разрушений не зафиксировано.
Ульяновская область
Губернатор Алексей Русских сообщил об отражении атак четырех вражеских дронов в 01:00. Пострадавших и повреждений нет, ограничена работа мобильного интернета.
«Дежурными средствами ПВО на территории нашего региона отражены атаки 4 вражеских БПЛА. Пострадавших и повреждений нет. На месте работают спецслужбы», — написал Русских в telegram-канале.
Донецкая Народная Республика (ДНР)
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о трех вооруженных атаках со стороны ВСУ с применением ствольной артиллерии калибром 155 мм и ударного БПЛА. В Куйбышевском муниципальном округе атака дрона повредила остекление и кровлю частного дома, пострадали двое мужчин.
«В Центрально-Городском районе Горловки и поселке Сладкое Кураховского муниципального округа в результате подрывов на мине ПФМ-1 „Лепесток“ ранения средней степени тяжести получили двое мужчин 1962 г.р., им оказывается квалифицированная медицинская помощь. Со стороны ВФУ совершены три вооруженных атаки», — написал Пушилин в своем telegram-кнале.
Республика Татарстан
В Татарстане снят режим «Беспилотная опасность», что позволило возобновить полную работу аэропортов Казани и Нижнекамска. Об этом сообщила пресс-служба Республики Татарстан.
«В Татарстане снят режим „Беспилотная опасность“. В аэропортах Казани и Нижнекамска сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сообщил официальный канал Республики Татарстан в Telegram.
Воронежская область
Губернатор Александр Гусев в 01:26 объявил отбой опасности атаки БПЛА. С утра 25 июня в регионе уничтожено около 40 дронов. В одном из районов обломки повредили комбайн и забор в фермерском хозяйстве, пострадавших нет.
«Отбой опасности атаки БПЛА в регионе! Всего с утра 25 июня дежурными силами ПВО в Воронежской области было обнаружено и уничтожено около 40 беспилотных летательных аппаратов», — написал он в своем telegram-канале.
Ограничения в аэропортах
Пенза и Самара
Ограничения сняты в 01:29. Два самолета, летевших в Пензу, и 12, направлявшихся в Самару, ушли на запасные аэродромы.
Казань, Нижнекамск, Ульяновск
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Он отметил, что в период действия ограничений на запасные аэродромы ушли 12 самолетов, выполнявших рейсы в Казань, один — летевший в Ульяновск.
«В аэропортах Казани, Нижнекамска (Бегишево) и Ульяновска (Баратаевка) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — написал представитель Росавиации в telegram-канале.
Калуга
Ограничения были введены в 02:27. Действовали они до 05:36.
Москва (Внуково)
План «Ковер» действовал с 03:12 до 04:31. Это привело к задержкам рейсов и перенаправлению самолетов. Четыре рейса ушли на запасной аэродром в Шереметьево, а 18 рейсов задержались на прилет и 11 — на вылет.
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