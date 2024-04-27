Олег Газманов поблагодарил екатеринбуржцев за гостеприимство

27 апреля 2024 в 23:23 Размер текста - 17 +

Олег Газманов отметил, что Екатеринбург попал в его сердце Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Певец Олег Газманов поблагодарил горожан и жителей региона, приехавших на его концерт 26 апреля в Екатеринбурге. В своих соцсетях он подчеркнул, что, несмотря на проблемы со здоровьем и со сдачей билетов некоторыми поклонниками, выступление состоялось. «Я подхватил какой-то вирус, он сел мне на голос, и практически полконцерта я распевался, но потом разошелся, и народ это понял. Хочу сказать огромное спасибо жителям Екатеринбурга за то, что они меня так приветствовали… Спасибо, братцы, спасибо за поддержку… Екатеринбург в моем сердце», — сказал Газманов в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что после теракта в «Крокус Сити Холле» многие исполнители стали переносить концерты, а фанаты начали возвращать билеты. Но, несмотря на это, в последние два дня билеты на его выступление «разобрали». На опубликованном им видео заметны толпы слушателей, подпевающих главные хиты артиста. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Певец Олег Газманов поблагодарил горожан и жителей региона, приехавших на его концерт 26 апреля в Екатеринбурге. В своих соцсетях он подчеркнул, что, несмотря на проблемы со здоровьем и со сдачей билетов некоторыми поклонниками, выступление состоялось. «Я подхватил какой-то вирус, он сел мне на голос, и практически полконцерта я распевался, но потом разошелся, и народ это понял. Хочу сказать огромное спасибо жителям Екатеринбурга за то, что они меня так приветствовали… Спасибо, братцы, спасибо за поддержку… Екатеринбург в моем сердце», — сказал Газманов в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что после теракта в «Крокус Сити Холле» многие исполнители стали переносить концерты, а фанаты начали возвращать билеты. Но, несмотря на это, в последние два дня билеты на его выступление «разобрали». На опубликованном им видео заметны толпы слушателей, подпевающих главные хиты артиста.