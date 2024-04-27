Олег Газманов поблагодарил екатеринбуржцев за гостеприимство

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Концерт посвященный Дню Победы. Челябинск, газманов олег
Олег Газманов отметил, что Екатеринбург попал в его сердце Фото:

Певец Олег Газманов поблагодарил горожан и жителей региона, приехавших на его концерт 26 апреля в Екатеринбурге. В своих соцсетях он подчеркнул, что, несмотря на проблемы со здоровьем и со сдачей билетов некоторыми поклонниками, выступление состоялось.

«Я подхватил какой-то вирус, он сел мне на голос, и практически полконцерта я распевался, но потом разошелся, и народ это понял. Хочу сказать огромное спасибо жителям Екатеринбурга за то, что они меня так приветствовали… Спасибо, братцы, спасибо за поддержку… Екатеринбург в моем сердце», — сказал Газманов в своем telegram-канале.

Он подчеркнул, что после теракта в «Крокус Сити Холле» многие исполнители стали переносить концерты, а фанаты начали возвращать билеты. Но, несмотря на это, в последние два дня билеты на его выступление «разобрали». На опубликованном им видео заметны толпы слушателей, подпевающих главные хиты артиста.

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Певец Олег Газманов поблагодарил горожан и жителей региона, приехавших на его концерт 26 апреля в Екатеринбурге. В своих соцсетях он подчеркнул, что, несмотря на проблемы со здоровьем и со сдачей билетов некоторыми поклонниками, выступление состоялось. «Я подхватил какой-то вирус, он сел мне на голос, и практически полконцерта я распевался, но потом разошелся, и народ это понял. Хочу сказать огромное спасибо жителям Екатеринбурга за то, что они меня так приветствовали… Спасибо, братцы, спасибо за поддержку… Екатеринбург в моем сердце», — сказал Газманов в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что после теракта в «Крокус Сити Холле» многие исполнители стали переносить концерты, а фанаты начали возвращать билеты. Но, несмотря на это, в последние два дня билеты на его выступление «разобрали». На опубликованном им видео заметны толпы слушателей, подпевающих главные хиты артиста.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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