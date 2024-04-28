Жителей ХМАО зовут работать в пекарню Израиля на зарплату в 400 тысяч рублей

Жителей ХМАО приглашают работать упаковщиками в пекарню Израиля. Зарплата почти 400 тысяч рублей. Информация опубликована на сайте «Авито».
«Предлагаем возможность получить высокий заработок в комфортных условиях — от 10 тысяч рублей в день. Место работы: огромная промышленная пекарня в пригороде Тель-Авива (город Лод), снабжающая весь центральный Израиль свежим хлебом и другими мучными изделиями. Зарплата — от 280 до 370 тысяч рублей», — написано в объявлении.
Работать нужно будет с воскресенья по четверг с 08:00 до 19:00, в пятницу с 08:00 до 15:00, а в субботу — выходной. В обязанности входит упаковка свежевыпеченных изделий.
Югорчан звали на сбор овощей и фруктов в Англию. Зарплату обещали до 300 тысяч рублей. В агентстве по персоналу сообщили корреспонденту URA.RU, что знать английский язык не обязательно.
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