28 апреля 2024
27 апреля 2024

Жителей ХМАО зовут работать в пекарню Израиля на зарплату в 400 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Шоколад. Курган, хлеб, черный
В обязанности входит упаковка свежевыпеченных изделий Фото:

Жителей ХМАО приглашают работать упаковщиками в пекарню Израиля. Зарплата почти 400 тысяч рублей. Информация опубликована на сайте «Авито».

«Предлагаем возможность получить высокий заработок в комфортных условиях — от 10 тысяч рублей в день. Место работы: огромная промышленная пекарня в пригороде Тель-Авива (город Лод), снабжающая весь центральный Израиль свежим хлебом и другими мучными изделиями. Зарплата — от 280 до 370 тысяч рублей», — написано в объявлении.

Работать нужно будет с воскресенья по четверг с 08:00 до 19:00, в пятницу с 08:00 до 15:00, а в субботу — выходной. В обязанности входит упаковка свежевыпеченных изделий.

Югорчан звали на сбор овощей и фруктов в Англию. Зарплату обещали до 300 тысяч рублей. В агентстве по персоналу сообщили корреспонденту URA.RU, что знать английский язык не обязательно.

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Жителей ХМАО приглашают работать упаковщиками в пекарню Израиля. Зарплата почти 400 тысяч рублей. Информация опубликована на сайте «Авито». «Предлагаем возможность получить высокий заработок в комфортных условиях — от 10 тысяч рублей в день. Место работы: огромная промышленная пекарня в пригороде Тель-Авива (город Лод), снабжающая весь центральный Израиль свежим хлебом и другими мучными изделиями. Зарплата — от 280 до 370 тысяч рублей», — написано в объявлении. Работать нужно будет с воскресенья по четверг с 08:00 до 19:00, в пятницу с 08:00 до 15:00, а в субботу — выходной. В обязанности входит упаковка свежевыпеченных изделий. Югорчан звали на сбор овощей и фруктов в Англию. Зарплату обещали до 300 тысяч рублей. В агентстве по персоналу сообщили корреспонденту URA.RU, что знать английский язык не обязательно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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