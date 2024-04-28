Новые штрафы, ликвидация судов и другие законы, ждущие свердловчан в мае

В мае в Свердловской области вырастут штрафы за неоплату парковки

29 апреля 2024 в 21:34 Размер текста - 17 +

Штрафы за неоплату парковки вырастут с 6 мая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловской области вырастут штрафы за неоплату парковки и ликвидируются два суда (и появятся новые). URA.RU рассказывает, какие еще заметные законы недавно были приняты заксобранием и вступят в силу в мае. Штрафы за парковку Новые размеры штрафов за неуплату парковки начнут действовать 6 мая. Если сейчас автомобилисты платят тысячу рублей, то будут 3-4 тысяч. Считается, что законопроект пролоббировал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Увеличение сборов входит в проект транспортной реформы, которую он защитил перед губернатором Евгением Куйвашевым в начале года. Председатель комитета заксо по вопросам законодательства Евгений Старков говорил, что в прошлом году нарушители принесли в бюджет 20,2 млн рублей (это очень мало). Новые судебные участки С 1 мая в Нижнем Тагиле появятся два новых судебных участка в Тагилстроевском районе. При этом в Первоуральске и Верхотурье по одному суду упразднят. Таковы новые положения профильного закона, принятого депутатами еще в ноябре 2023 года. В нем же прописаны и новые юрисдикции некоторых мировых судей и новые границы некоторых судебных участков. Фокус на предпринимателях… Новые изменения коснулись и закона о господдержке инвесторов. Депутаты уточнили в законе, что в случае реорганизации деятельности участник приоритетного инвестпроекта не теряет важный статус, который позволяет рассчитывать на преференции. А также определили, что датой начала инвестпроекта даже после реорганизации является та, которая была указана на старте реализации. … и строителях Также парламентарии чуть скорректировали закон, регулирующий порядок утверждения и изменения градостроительных нормативов. А именно, скорректировали положения по систематизации норм для различных объектов регионального и местного значений. «Принятые изменения позволят сократить сроки и упростить процедуру размещения информации в реестр нормативов градостроительного проектирования», — объясняли необходимость инициативы законодатели. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области вырастут штрафы за неоплату парковки и ликвидируются два суда (и появятся новые). URA.RU рассказывает, какие еще заметные законы недавно были приняты заксобранием и вступят в силу в мае. Новые размеры штрафов за неуплату парковки начнут действовать 6 мая. Если сейчас автомобилисты платят тысячу рублей, то будут 3-4 тысяч. Считается, что законопроект пролоббировал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Увеличение сборов входит в проект транспортной реформы, которую он защитил перед губернатором Евгением Куйвашевым в начале года. Председатель комитета заксо по вопросам законодательства Евгений Старков говорил, что в прошлом году нарушители принесли в бюджет 20,2 млн рублей (это очень мало). С 1 мая в Нижнем Тагиле появятся два новых судебных участка в Тагилстроевском районе. При этом в Первоуральске и Верхотурье по одному суду упразднят. Таковы новые положения профильного закона, принятого депутатами еще в ноябре 2023 года. В нем же прописаны и новые юрисдикции некоторых мировых судей и новые границы некоторых судебных участков. Новые изменения коснулись и закона о господдержке инвесторов. Депутаты уточнили в законе, что в случае реорганизации деятельности участник приоритетного инвестпроекта не теряет важный статус, который позволяет рассчитывать на преференции. А также определили, что датой начала инвестпроекта даже после реорганизации является та, которая была указана на старте реализации. Также парламентарии чуть скорректировали закон, регулирующий порядок утверждения и изменения градостроительных нормативов. А именно, скорректировали положения по систематизации норм для различных объектов регионального и местного значений. «Принятые изменения позволят сократить сроки и упростить процедуру размещения информации в реестр нормативов градостроительного проектирования», — объясняли необходимость инициативы законодатели.