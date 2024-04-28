Новые штрафы, ликвидация судов и другие законы, ждущие свердловчан в мае

В Свердловской области вырастут штрафы за неоплату парковки и ликвидируются два суда (и появятся новые). URA.RU рассказывает, какие еще заметные законы недавно были приняты заксобранием и вступят в силу в мае.
Штрафы за парковку
Новые размеры штрафов за неуплату парковки начнут действовать 6 мая. Если сейчас автомобилисты платят тысячу рублей, то будут 3-4 тысяч. Считается, что законопроект пролоббировал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Увеличение сборов входит в проект транспортной реформы, которую он защитил перед губернатором Евгением Куйвашевым в начале года. Председатель комитета заксо по вопросам законодательства Евгений Старков говорил, что в прошлом году нарушители принесли в бюджет 20,2 млн рублей (это очень мало).
Новые судебные участки
С 1 мая в Нижнем Тагиле появятся два новых судебных участка в Тагилстроевском районе. При этом в Первоуральске и Верхотурье по одному суду упразднят. Таковы новые положения профильного закона, принятого депутатами еще в ноябре 2023 года. В нем же прописаны и новые юрисдикции некоторых мировых судей и новые границы некоторых судебных участков.
Фокус на предпринимателях…
Новые изменения коснулись и закона о господдержке инвесторов. Депутаты уточнили в законе, что в случае реорганизации деятельности участник приоритетного инвестпроекта не теряет важный статус, который позволяет рассчитывать на преференции. А также определили, что датой начала инвестпроекта даже после реорганизации является та, которая была указана на старте реализации.
… и строителях
Также парламентарии чуть скорректировали закон, регулирующий порядок утверждения и изменения градостроительных нормативов. А именно, скорректировали положения по систематизации норм для различных объектов регионального и местного значений. «Принятые изменения позволят сократить сроки и упростить процедуру размещения информации в реестр нормативов градостроительного проектирования», — объясняли необходимость инициативы законодатели.
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