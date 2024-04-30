Как самозанятым и ИП получить выплаты при болезни ребенка

Депутат Говырин: самозанятые и ИП могут получить пособия по уходу за ребенком

30 апреля 2024 в 07:15 Размер текста - 17 +

Самозанятые и индивидуальные предприниматели могут подать заявление на пособие дистанционно Фото: Георгий Бергал © URA.RU Индивидуальные предприниматели и самозанятые в случае заболевания ребенка могут рассчитывать на пособия по временной нетрудоспособности. Чтобы их получить, необходимо подать заявление через «Госуслуги» или сайт Социального фонда России. Об этом сообщил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству и депутат от «Единой России» Алексей Говырин. «Пособие по временной нетрудоспособности предоставляется также индивидуальным предпринимателям в случае заболевания детей», — заявил он РИА Новости. По словам Говырина, размер ежедневного пособия будет завесить от минимального размера оплаты труда (МРОТ) и количества дней нетрудоспособности. Процедура получения средств стандартная. Говырин сообщил, что больничные можно предоставить в электронном виде, номер листка нетрудоспособности получается у врача, а само заявление подается через «Госуслуги» или Соцфонд. По его словам, деньги перечислят в течение 10 рабочих дней. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Индивидуальные предприниматели и самозанятые в случае заболевания ребенка могут рассчитывать на пособия по временной нетрудоспособности. Чтобы их получить, необходимо подать заявление через «Госуслуги» или сайт Социального фонда России. Об этом сообщил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству и депутат от «Единой России» Алексей Говырин. «Пособие по временной нетрудоспособности предоставляется также индивидуальным предпринимателям в случае заболевания детей», — заявил он РИА Новости. По словам Говырина, размер ежедневного пособия будет завесить от минимального размера оплаты труда (МРОТ) и количества дней нетрудоспособности. Процедура получения средств стандартная. Говырин сообщил, что больничные можно предоставить в электронном виде, номер листка нетрудоспособности получается у врача, а само заявление подается через «Госуслуги» или Соцфонд. По его словам, деньги перечислят в течение 10 рабочих дней.