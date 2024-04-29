Руководитель челябинского ОНФ показал, как на передовой укрепляют защиту автомобилей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Челябинским бойцам СВО доставили материалы для изготовления «мангалов» для защиты боевой техники. Кадрами техники с передовой с URA.RU поделился руководитель регисполкома «Народного фронта» (ОНФ) Денис Рыжий.

«На фронте весной свои мангалы. Старая техника до сих пор в строю благодаря рукастым парням на передовой. Техника приводится в боевое состояние благодаря таким сооружениям», — сообщил URA.RU Рыжий.

Рыжий показал как выглядит техника после установки «мангалов». В числе модернизированных машин также был «Ахмат» на базе автомобиля «Урал», необходимый для эвакуации раненных. В качестве номерного знака используется табличка с надписью «Ангел» и регионом. Командир разведывательного-штурмового полка Юрий «Ангел» Гагарин объяснил, что такое обозначение для автомобиля было выбрано после того, как в него прилетал снаряд.