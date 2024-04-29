29 апреля 2024

В свердловской школе учительница пнула ученика и протащила его по коридору. Видео

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Выездная комиссия ЕГД. Екатеринбург , ученики, подростки, школа, школьники, ребенок с телефоном, перемена
К делу с избиением школьника подключились полицейские (архивное фото) Фото:

В Березовском (Свердловская область) в школе №8 учительница пнула школьника, который на перемене баловался с другим ребенком. Видео появилось в telegram-канале «Бандитский центр».

«К ним подошла учительница и пнула одного из мальчиков», — говорится в посте. После этого педагог схватила за капюшон мальчика и потащила его по коридору.

Как пояснил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, сообщений об инциденте в территориальный ОВД не поступало ни от одной из сторон. «Информация, опубликованная в Интернете, в дежурной части зарегистрирована в установленном порядке. Проверочные мероприятия поручено провести сотрудникам полиции из подразделения по делам несовершеннолетних. Будут опрошены как представители учебного заведения, так и законных представители участников инцидента. По итогам представителями МВД будет принят комплекс мер реагирования и обоснованное решение», — отметил полковник Горелых.

В Екатеринбурге 25 апреля в школе № 62 преподаватель ударила ученика телефоном за матерное слово, которое приняла в свою сторону. Подросток утверждал, что якобы выругался просто так.

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В Березовском (Свердловская область) в школе №8 учительница пнула школьника, который на перемене баловался с другим ребенком. Видео появилось в telegram-канале «Бандитский центр». «К ним подошла учительница и пнула одного из мальчиков», — говорится в посте. После этого педагог схватила за капюшон мальчика и потащила его по коридору. Как пояснил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, сообщений об инциденте в территориальный ОВД не поступало ни от одной из сторон. «Информация, опубликованная в Интернете, в дежурной части зарегистрирована в установленном порядке. Проверочные мероприятия поручено провести сотрудникам полиции из подразделения по делам несовершеннолетних. Будут опрошены как представители учебного заведения, так и законных представители участников инцидента. По итогам представителями МВД будет принят комплекс мер реагирования и обоснованное решение», — отметил полковник Горелых. В Екатеринбурге 25 апреля в школе № 62 преподаватель ударила ученика телефоном за матерное слово, которое приняла в свою сторону. Подросток утверждал, что якобы выругался просто так.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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