В Березовском (Свердловская область) в школе №8 учительница пнула школьника, который на перемене баловался с другим ребенком. Видео появилось в telegram-канале «Бандитский центр».
«К ним подошла учительница и пнула одного из мальчиков», — говорится в посте. После этого педагог схватила за капюшон мальчика и потащила его по коридору.
Как пояснил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, сообщений об инциденте в территориальный ОВД не поступало ни от одной из сторон. «Информация, опубликованная в Интернете, в дежурной части зарегистрирована в установленном порядке. Проверочные мероприятия поручено провести сотрудникам полиции из подразделения по делам несовершеннолетних. Будут опрошены как представители учебного заведения, так и законных представители участников инцидента. По итогам представителями МВД будет принят комплекс мер реагирования и обоснованное решение», — отметил полковник Горелых.
В Екатеринбурге 25 апреля в школе № 62 преподаватель ударила ученика телефоном за матерное слово, которое приняла в свою сторону. Подросток утверждал, что якобы выругался просто так.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!