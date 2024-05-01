Популярная для отдыха страна продлила выдачу бесплатных виз россиянам

Шри-Ланка продлила выдачу бесплатных виз россиянам на неопределенный срок

01 мая 2024 в 10:25 Размер текста - 17 +

Александр Ивин сообщил, что посольство РФ получило ноту о продлении режима Фото: Анна Майорова © URA.RU Шри-Ланка не собирается отменять режим предоставления бесплатных виз для туристов из семи стран, в том числе России. Об этом сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в островном государстве Александр Ивин. По его словам, власти продлили действие этого режима «на неопределенный срок». «Посольство России получило ноту, которая сообщает, что этот режим продлен. Пока неясно, станет ли этот пилотный проект постоянно действующим и когда», — заявил Ивин в беседе с ТАСС. Правительство Шри-Ланки уже в конце октября 2023 года объявило о выдаче бесплатных виз гражданам России, Индии, Индонезии, Китая, Малайзии, Таиланда и Японии. Начало реализации проекта состоялось в конце ноября, и первоначально этот режим был запланирован до 31 марта, после чего был продлен до 30 апреля 2024 года. Министерство туризма островного государства отмечает, что основной целью отмены визового сбора для гостей из некоторых стран является привлечение большего количества туристов. Власти Шри-Ланки выражают надежду на существенное увеличение туристического потока в ближайшие годы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Шри-Ланка не собирается отменять режим предоставления бесплатных виз для туристов из семи стран, в том числе России. Об этом сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в островном государстве Александр Ивин. По его словам, власти продлили действие этого режима «на неопределенный срок». «Посольство России получило ноту, которая сообщает, что этот режим продлен. Пока неясно, станет ли этот пилотный проект постоянно действующим и когда», — заявил Ивин в беседе с ТАСС. Правительство Шри-Ланки уже в конце октября 2023 года объявило о выдаче бесплатных виз гражданам России, Индии, Индонезии, Китая, Малайзии, Таиланда и Японии. Начало реализации проекта состоялось в конце ноября, и первоначально этот режим был запланирован до 31 марта, после чего был продлен до 30 апреля 2024 года. Министерство туризма островного государства отмечает, что основной целью отмены визового сбора для гостей из некоторых стран является привлечение большего количества туристов. Власти Шри-Ланки выражают надежду на существенное увеличение туристического потока в ближайшие годы.