Спортсмен скончался на Всемирных играх в Китае

В Чэнду спортсмен скончался во время прохождения дистанции
В Чэнду спортсмен скончался во время прохождения дистанции

Итальянский спортсмен Маттиа Дебертолис скончался во время Всемирных игр в китайском Чэнду. Об этом сообщили организаторы соревнований.

«29-летний Дебертолис потерял сознание утром 8 августа во время прохождения средней дистанции. Медицинская бригада доставила его в местную больницу», — передает слова организаторов ТАСС. При этом отмечается, что в больнице спортсмену не помогли, и он скончался.

Организаторы выразили глубокие соболезнования родным и близким погибшего спортсмена и сообщили о готовности оказать необходимую поддержку семье Дебертолиса. Они подчеркнули, что не будут давать дополнительных комментариев по этому инциденту.

