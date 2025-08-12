Спортсмен скончался на Всемирных играх в Китае

Итальянский спортсмен Маттиа Дебертолис скончался во время Всемирных игр в китайском Чэнду. Об этом сообщили организаторы соревнований.
«29-летний Дебертолис потерял сознание утром 8 августа во время прохождения средней дистанции. Медицинская бригада доставила его в местную больницу», — передает слова организаторов ТАСС. При этом отмечается, что в больнице спортсмену не помогли, и он скончался.
Организаторы выразили глубокие соболезнования родным и близким погибшего спортсмена и сообщили о готовности оказать необходимую поддержку семье Дебертолиса. Они подчеркнули, что не будут давать дополнительных комментариев по этому инциденту.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.