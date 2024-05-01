В Перми из «Вкусно — и точка» уволили скандального директора

Руководитель ресторана не отпускал сотрудницу на похороны родственника Фото: Илья Московец © URA.RU

В Перми уволили директора пермского ресторана «Вкусно — и точка» Сергея Пасека. Мужчину отстранили от работы после того, как он не хотел отпускать свою сотрудницу на похороны дедушки.

«Директора пермского филиала „Вкусно — и точка“, который не пускал сотрудницу на похороны дедушки, уволили. Компания начала внутреннюю проверку и отстранила Сергея Пасека от должности», — пишет telegram-канал «Ural Mash».

Что касается самой сотрудницы Алены, в семье которой произошла трагедия, то она получила материальную помощь от компании. URA.RU направило запрос во «Вкусно — и точка». Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU рассказало, что директор пермского ресторана «Вкусно — и точка», который расположен в ЦУМе не хотел отпускать сотрудницу Алену на похороны дедушки. Руководитель посчитал, что это не близкий родственник. Девушке удалось получить один выходной день, хотя по закону полагается три дня. Коллеги Алены решили ее поддержать и массово написали заявления об увольнении.