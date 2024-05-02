Свердловчанина, уехавшего в командировку, нашли мертвым в Омске

Причина смерти свердловчанина не уточняется Фото: Илья Московец © URA.RU

В Омске поисковики нашли мертвым 35-летнего жителя Заречного (Свердловская область) Евгения Закирова, который отправился в другой город в командировку. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «Доброспас-Омск».

«Закиров Евгений Игоревич 1989 года рождения. Найден, погиб. Приносим свои искренние соболезнования родным и близким погибшего», — пишет сообщество «ПСО„Доброспас-Омск“» соцсети «ВКонтакте». Причина смерти не уточняется.

Мужчину последний раз видели 28 апреля на улице Ленина в Центральном округе Омска. Помимо волонтеров его поисками занимались силовики.