Свердловчанина, уехавшего в командировку, нашли мертвым в Омске

В Омске поисковики нашли мертвым 35-летнего жителя Заречного (Свердловская область) Евгения Закирова, который отправился в другой город в командировку. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «Доброспас-Омск».
«Закиров Евгений Игоревич 1989 года рождения. Найден, погиб. Приносим свои искренние соболезнования родным и близким погибшего», — пишет сообщество «ПСО„Доброспас-Омск“» соцсети «ВКонтакте». Причина смерти не уточняется.
Мужчину последний раз видели 28 апреля на улице Ленина в Центральном округе Омска. Помимо волонтеров его поисками занимались силовики.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!