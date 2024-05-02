Свердловчанина, уехавшего в командировку, нашли мертвым в Омске

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Причина смерти свердловчанина не уточняется Фото:

В Омске поисковики нашли мертвым 35-летнего жителя Заречного (Свердловская область) Евгения Закирова, который отправился в другой город в командировку. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «Доброспас-Омск».

«Закиров Евгений Игоревич 1989 года рождения. Найден, погиб. Приносим свои искренние соболезнования родным и близким погибшего», — пишет сообщество «ПСО„Доброспас-Омск“» соцсети «ВКонтакте». Причина смерти не уточняется.

Мужчину последний раз видели 28 апреля на улице Ленина в Центральном округе Омска. Помимо волонтеров его поисками занимались силовики.

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В Омске поисковики нашли мертвым 35-летнего жителя Заречного (Свердловская область) Евгения Закирова, который отправился в другой город в командировку. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «Доброспас-Омск». «Закиров Евгений Игоревич 1989 года рождения. Найден, погиб. Приносим свои искренние соболезнования родным и близким погибшего», — пишет сообщество «ПСО„Доброспас-Омск“» соцсети «ВКонтакте». Причина смерти не уточняется. Мужчину последний раз видели 28 апреля на улице Ленина в Центральном округе Омска. Помимо волонтеров его поисками занимались силовики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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