В Екатеринбурге пожар охватил строящееся здание суда. Фото, видео

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Учения МЧС. Курган, мчс, пожар, спасатели мчс, гидрант, пожарный гидрант, сотрудники мчс, шланг, пожарные
Дым от пожара видно из соседних кварталов Фото:

В Академическом районе Екатеринбурга загорелось строящееся здание суда. Об этом URA.RU рассказал очевидец происшествия.

«Пожар начался на стройке здания Академического районного суда. Все заволокло черным дымом, его видно с соседних кварталов», — сказал собеседник.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Там сообщили, что пожарно-спасательные подразделения выехали для проверки информации о возгорании.

Обновлено в 16:07 (14:07)

Спасатели пояснили, что на трех квадратных метрах горел утеплитель. Пожар был потушен до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

Фото:

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В Академическом районе Екатеринбурга загорелось строящееся здание суда. Об этом URA.RU рассказал очевидец происшествия. «Пожар начался на стройке здания Академического районного суда. Все заволокло черным дымом, его видно с соседних кварталов», — сказал собеседник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Там сообщили, что пожарно-спасательные подразделения выехали для проверки информации о возгорании. Обновлено в 16:07 (14:07) Спасатели пояснили, что на трех квадратных метрах горел утеплитель. Пожар был потушен до прибытия пожарно-спасательных подразделений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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