В Академическом районе Екатеринбурга загорелось строящееся здание суда. Об этом URA.RU рассказал очевидец происшествия.
«Пожар начался на стройке здания Академического районного суда. Все заволокло черным дымом, его видно с соседних кварталов», — сказал собеседник.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Там сообщили, что пожарно-спасательные подразделения выехали для проверки информации о возгорании.
Обновлено в 16:07 (14:07)
Спасатели пояснили, что на трех квадратных метрах горел утеплитель. Пожар был потушен до прибытия пожарно-спасательных подразделений.
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