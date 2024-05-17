В Екатеринбурге пожар охватил строящееся здание суда. Фото, видео

17 мая 2024 в 15:39 Размер текста - 17 +

Дым от пожара видно из соседних кварталов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Академическом районе Екатеринбурга загорелось строящееся здание суда. Об этом URA.RU рассказал очевидец происшествия. «Пожар начался на стройке здания Академического районного суда. Все заволокло черным дымом, его видно с соседних кварталов», — сказал собеседник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Там сообщили, что пожарно-спасательные подразделения выехали для проверки информации о возгорании. Обновлено в 16:07 (14:07) Спасатели пояснили, что на трех квадратных метрах горел утеплитель. Пожар был потушен до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Академическом районе Екатеринбурга загорелось строящееся здание суда. Об этом URA.RU рассказал очевидец происшествия. «Пожар начался на стройке здания Академического районного суда. Все заволокло черным дымом, его видно с соседних кварталов», — сказал собеседник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Там сообщили, что пожарно-спасательные подразделения выехали для проверки информации о возгорании. Обновлено в 16:07 (14:07) Спасатели пояснили, что на трех квадратных метрах горел утеплитель. Пожар был потушен до прибытия пожарно-спасательных подразделений.