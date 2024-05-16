На Белоярской АЭС установят новый атомный реактор

17 мая 2024 в 14:06 Размер текста - 17 +

Запуск энергоблока запланирован в 2035 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Росприроднадзор разрешил строительство нового энергоблока БН-1200М на Белоярской АЭС (филиал «Концерна Росэнергоатом», электроэнергетический дивизион «Росатом», расположена в Свердловской области). Об этом рассказали в пресс-службе организации. «Белоярская АЭС получила положительное заключение Росприроднадзора на размещение нового энергоблока БН-1200М», — следует из сообщения. В «Росатоме» отметили, что при экспертизе специалисты не заметили значимых воздействий реактора на окружающую среду. Проект увеличит показатели выработки электроэнергии в регионе. Общественные слушания о расширении БАЭС прошли 10 ноября. Тогда ученым и чиновникам удалось убедить жителей Заречного поддержать инициативу. В голосовании приняли участие 5,4 тысячи человек. Запуск энергоблока, ориентировочно, произойдет в 2035 году. На Белоярской АЭС сейчас работают два энергоблока с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (блок №3) и БН-800 (блок №4). Их суммарная мощность — 1485 МВт, что составляет 16% от мощности всех электростанций региона. БАЭС считает одной из самых безопасных станций мира. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Росприроднадзор разрешил строительство нового энергоблока БН-1200М на Белоярской АЭС (филиал «Концерна Росэнергоатом», электроэнергетический дивизион «Росатом», расположена в Свердловской области). Об этом рассказали в пресс-службе организации. «Белоярская АЭС получила положительное заключение Росприроднадзора на размещение нового энергоблока БН-1200М», — следует из сообщения. В «Росатоме» отметили, что при экспертизе специалисты не заметили значимых воздействий реактора на окружающую среду. Проект увеличит показатели выработки электроэнергии в регионе. Общественные слушания о расширении БАЭС прошли 10 ноября. Тогда ученым и чиновникам удалось убедить жителей Заречного поддержать инициативу. В голосовании приняли участие 5,4 тысячи человек. Запуск энергоблока, ориентировочно, произойдет в 2035 году. На Белоярской АЭС сейчас работают два энергоблока с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (блок №3) и БН-800 (блок №4). Их суммарная мощность — 1485 МВт, что составляет 16% от мощности всех электростанций региона. БАЭС считает одной из самых безопасных станций мира.