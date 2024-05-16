16 мая 2024

На Белоярской АЭС установят новый атомный реактор

© Служба новостей «URA.RU»
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Белоярская атомная электростанция им. И.В. Курчатова. Свердловская область, баэс, белоярская аэс, белоярская атомная электростанция
Запуск энергоблока запланирован в 2035 году Фото:

Росприроднадзор разрешил строительство нового энергоблока БН-1200М на Белоярской АЭС (филиал «Концерна Росэнергоатом», электроэнергетический дивизион «Росатом», расположена в Свердловской области). Об этом рассказали в пресс-службе организации.

«Белоярская АЭС получила положительное заключение Росприроднадзора на размещение нового энергоблока БН-1200М», — следует из сообщения. В «Росатоме» отметили, что при экспертизе специалисты не заметили значимых воздействий реактора на окружающую среду. Проект увеличит показатели выработки электроэнергии в регионе.

Общественные слушания о расширении БАЭС прошли 10 ноября. Тогда ученым и чиновникам удалось убедить жителей Заречного поддержать инициативу. В голосовании приняли участие 5,4 тысячи человек. Запуск энергоблока, ориентировочно, произойдет в 2035 году.

На Белоярской АЭС сейчас работают два энергоблока с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (блок №3) и БН-800 (блок №4). Их суммарная мощность — 1485 МВт, что составляет 16% от мощности всех электростанций региона. БАЭС считает одной из самых безопасных станций мира.

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Росприроднадзор разрешил строительство нового энергоблока БН-1200М на Белоярской АЭС (филиал «Концерна Росэнергоатом», электроэнергетический дивизион «Росатом», расположена в Свердловской области). Об этом рассказали в пресс-службе организации. «Белоярская АЭС получила положительное заключение Росприроднадзора на размещение нового энергоблока БН-1200М», — следует из сообщения. В «Росатоме» отметили, что при экспертизе специалисты не заметили значимых воздействий реактора на окружающую среду. Проект увеличит показатели выработки электроэнергии в регионе. Общественные слушания о расширении БАЭС прошли 10 ноября. Тогда ученым и чиновникам удалось убедить жителей Заречного поддержать инициативу. В голосовании приняли участие 5,4 тысячи человек. Запуск энергоблока, ориентировочно, произойдет в 2035 году. На Белоярской АЭС сейчас работают два энергоблока с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (блок №3) и БН-800 (блок №4). Их суммарная мощность — 1485 МВт, что составляет 16% от мощности всех электростанций региона. БАЭС считает одной из самых безопасных станций мира.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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