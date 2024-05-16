Екатеринбуржцев зовут на фотосессию в зал прощания и оранжерею

Топ площадок, на которые обязательно нужно сходить в «Ночь музеев»

16 мая 2024 в 20:41 Размер текста - 17 +

Попасть в Ботанический сад вне «Ночи музеев» взрослому человеку затруднительно из-за режима работы площадки Фото: Размик Закарян © URA.RU В большом количестве культурных площадок на «Ночь музеев» можно растеряться — в одном Екатеринбурге будет работать более 80 мест. URA.RU составило свой топ площадок, на которые горожанам следует попасть в обязательном порядке, потому что там необычно, интересно и познавательно. Идем на фотосессию в траурный зал Необычную экскурсию предлагает горожанам дом прощания «Вознесение». В «Ночь музеев» посетителям расскажут, как сохранить семейную память, какие бывают виды реликвий, также пройдут выставки «В лабиринтах памяти», «Отпуская в вечность», «Невьянская икона», «Уральские традиции памятования» и «Символика цвета и предметов в культуре памяти». В доме прощания будет концерт, ярмарка куличей и фотозоны. Мероприятия будут идти с 18:00 до 02:00, их можно посетить бесплатно. Гуляем по оранжереям У екатеринбуржцев будет уникальная возможность попасть в Ботанический сад, который обычно принимает гостей только по будням до 18:00. Двери будут открыты до часу ночи: каждый час (начиная с шести вечера) запланированы экскурсии по оранжереям с тропическими и субтропическими растениями. Также можно посетить ботанические и дизайнерские мастер-классы, выставку цветов из холодного фарфора. Стоимость посещения — 600 рублей, льготные категории — 350 рублей, дети до 7 лет — бесплатно. Знакомимся с Малевичем В Музее изобразительных искусств посетители смогут воочию увидеть картины Карла Брюллова, Ивана Айвазовского, Архипа Куинджи, Ильи Репина, Бориса Кустодиева. Их привезли на год из Пермской художественной галереи, которая пока переезжает в новое здание. Здесь же работает постоянная экспозиция «Отечественное искусство советского периода», среди экспонатов — картины Казимира Малевича, Василия Кандинского, Александра Родченко и других представителей русского авангарда. Билет обойдется в 250 рублей, школьникам и пенсионерам — 100 рублей. Разгадываем тайны Шигирского идола В Музее истории и археологии есть нашумевшая и древнейшая на Земле скульптура из дерева — Шигирский идол. Примерный возраст предмета — около 11 тысяч лет. В «Ночь музеев» гости смогут посмотреть на уникальный объект, посетить спектакль, мастер-класс по средневековой игре в кости и концерт, где музыканты будут играть на африканских барабанах. Получаем еду за поход в музей Сеть «Вкусно — и точка» в этом году вновь стала участником акции. Екатеринбуржцам предлагают поучаствовать в квесте: в музеях города выставят картины, которые художники создали с помощью искусственного интеллекта. Так новое прочтение получили Шигирский идол, «Святое семейство» Рафаэля Санти, Невьянская наклонная башня, знаменитые тагильские подносы, мотоциклы «Урал» и один из главных брендов региона — Павел Бажов. Горожанам предстоит посетить не менее двух музеев и найти на трех картинах позиции меню «Вкусно — и точка», сделать селфи и выложить фотографии на личной странице «ВКонтакте» с хэштегом #неспящиевмузее2024. Среди участников квеста будет разыграно более 400 призов: промокоды на месячный запас кофе и другую продукцию сети, эксклюзивные шопперы, настольная игра по музеям Екатеринбурга и сувениры. Изучаем новый театр В Летний театр в парке Маяковского попадут все, кто не смог посетить площадку в день ее открытия в прошлом году. Вход будет свободным с 18:00. Здесь пройдет выставка, где гости смогут узнать об истории театра с 70-х годов XX века до наших дней, будет работать фудкорт и выступать диджей. Создаем свой мерч В Екатеринбурге запускают новый проект «Мерчеварня», а 18 мая каждый сможет познакомиться с ним лично. Гостям предложат купить футболку или толстовку, выбрать принт с тематикой творчества Александра Пушкина и напечатать его самостоятельно. Также до двух часов ночи можно поучаствовать в квизе, викторине, поиграть в PlayStation и настольные игры. Посещение «Мерчеварни» — бесплатное. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В большом количестве культурных площадок на «Ночь музеев» можно растеряться — в одном Екатеринбурге будет работать более 80 мест. URA.RU составило свой топ площадок, на которые горожанам следует попасть в обязательном порядке, потому что там необычно, интересно и познавательно. Необычную экскурсию предлагает горожанам дом прощания «Вознесение». В «Ночь музеев» посетителям расскажут, как сохранить семейную память, какие бывают виды реликвий, также пройдут выставки «В лабиринтах памяти», «Отпуская в вечность», «Невьянская икона», «Уральские традиции памятования» и «Символика цвета и предметов в культуре памяти». В доме прощания будет концерт, ярмарка куличей и фотозоны. Мероприятия будут идти с 18:00 до 02:00, их можно посетить бесплатно. У екатеринбуржцев будет уникальная возможность попасть в Ботанический сад, который обычно принимает гостей только по будням до 18:00. Двери будут открыты до часу ночи: каждый час (начиная с шести вечера) запланированы экскурсии по оранжереям с тропическими и субтропическими растениями. Также можно посетить ботанические и дизайнерские мастер-классы, выставку цветов из холодного фарфора. Стоимость посещения — 600 рублей, льготные категории — 350 рублей, дети до 7 лет — бесплатно. В Музее изобразительных искусств посетители смогут воочию увидеть картины Карла Брюллова, Ивана Айвазовского, Архипа Куинджи, Ильи Репина, Бориса Кустодиева. Их привезли на год из Пермской художественной галереи, которая пока переезжает в новое здание. Здесь же работает постоянная экспозиция «Отечественное искусство советского периода», среди экспонатов — картины Казимира Малевича, Василия Кандинского, Александра Родченко и других представителей русского авангарда. Билет обойдется в 250 рублей, школьникам и пенсионерам — 100 рублей. В Музее истории и археологии есть нашумевшая и древнейшая на Земле скульптура из дерева — Шигирский идол. Примерный возраст предмета — около 11 тысяч лет. В «Ночь музеев» гости смогут посмотреть на уникальный объект, посетить спектакль, мастер-класс по средневековой игре в кости и концерт, где музыканты будут играть на африканских барабанах. Сеть «Вкусно — и точка» в этом году вновь стала участником акции. Екатеринбуржцам предлагают поучаствовать в квесте: в музеях города выставят картины, которые художники создали с помощью искусственного интеллекта. Так новое прочтение получили Шигирский идол, «Святое семейство» Рафаэля Санти, Невьянская наклонная башня, знаменитые тагильские подносы, мотоциклы «Урал» и один из главных брендов региона — Павел Бажов. Горожанам предстоит посетить не менее двух музеев и найти на трех картинах позиции меню «Вкусно — и точка», сделать селфи и выложить фотографии на личной странице «ВКонтакте» с хэштегом #неспящиевмузее2024. Среди участников квеста будет разыграно более 400 призов: промокоды на месячный запас кофе и другую продукцию сети, эксклюзивные шопперы, настольная игра по музеям Екатеринбурга и сувениры. В Летний театр в парке Маяковского попадут все, кто не смог посетить площадку в день ее открытия в прошлом году. Вход будет свободным с 18:00. Здесь пройдет выставка, где гости смогут узнать об истории театра с 70-х годов XX века до наших дней, будет работать фудкорт и выступать диджей. В Екатеринбурге запускают новый проект «Мерчеварня», а 18 мая каждый сможет познакомиться с ним лично. Гостям предложат купить футболку или толстовку, выбрать принт с тематикой творчества Александра Пушкина и напечатать его самостоятельно. Также до двух часов ночи можно поучаствовать в квизе, викторине, поиграть в PlayStation и настольные игры. Посещение «Мерчеварни» — бесплатное.