Под Екатеринбургом на улице развесят трэш-арт картины — их заставят светиться и исчезнуть

В Сысерти в «Ночи музеев» пройдет выставка трэш-арт картин

17 мая 2024 в 12:24 Размер текста - 17 +

Картины пробудут на улице до ночи и затем исчезнут (архивное фото) Фото: Георгий Бергал © URA.RU В Сысерти (Свердловская область) к ежегодной акции «Ночь музеев» готовят необычную выставку трэш-арт картин, которые разместят на тропе «Сысертская сотня». Гости встретят работу Ван Гога «Звездная ночь», многим знакомый по интернет-мемам «Крик» Эдварда Мунка и другие творения художников, рассказал URA.RU соорганизатор выставки, PR-специалист Влад Бородин. «Мы решили показать, что по тропе можно гулять не только наслаждаясь природой, но и приобщиться к современному и старому искусству. Для этого всего один день, 18 мая, возле гранд-столба тропы будет установлено восемь репродукций картин в стиле трэш-арт, которые создали студенты Екатеринбургской академии современного искусства и ученики лицея Дягилева», — пояснил Бородин. Трэш-арт работы затронут проблему чрезмерного потребления и загрязнения окружающей среды. «Искусство может быть не только красивым, но и осмысленным, побуждающим нас задуматься о нашем отношении к планете и вдохновляющим нас на позитивные изменения. Выразить новый взгляд на современные проблемы, попытаться их переосмыслить вызвались студенты нашей академии и школьники», — пояснила преподаватель кафедры актуальных культурных практик ЕАСИ Александра Фатхиева. Посмотреть на воплощение этой темы можно будет с 16:00 у гранд-столба проекта «Сысертская сотня», ночью картины начнут ярко светиться и пропадут на следующий день. «Ночь музеев» пройдет по всей России 18 мая. Екатеринбуржцам в этом году предложили посетить дом прощания с фотозоной и ярмаркой куличей, Ботанический сад и другие топовые площадки города. Какие именно — в подборке URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сысерти (Свердловская область) к ежегодной акции «Ночь музеев» готовят необычную выставку трэш-арт картин, которые разместят на тропе «Сысертская сотня». Гости встретят работу Ван Гога «Звездная ночь», многим знакомый по интернет-мемам «Крик» Эдварда Мунка и другие творения художников, рассказал URA.RU соорганизатор выставки, PR-специалист Влад Бородин. «Мы решили показать, что по тропе можно гулять не только наслаждаясь природой, но и приобщиться к современному и старому искусству. Для этого всего один день, 18 мая, возле гранд-столба тропы будет установлено восемь репродукций картин в стиле трэш-арт, которые создали студенты Екатеринбургской академии современного искусства и ученики лицея Дягилева», — пояснил Бородин. Трэш-арт работы затронут проблему чрезмерного потребления и загрязнения окружающей среды. «Искусство может быть не только красивым, но и осмысленным, побуждающим нас задуматься о нашем отношении к планете и вдохновляющим нас на позитивные изменения. Выразить новый взгляд на современные проблемы, попытаться их переосмыслить вызвались студенты нашей академии и школьники», — пояснила преподаватель кафедры актуальных культурных практик ЕАСИ Александра Фатхиева. Посмотреть на воплощение этой темы можно будет с 16:00 у гранд-столба проекта «Сысертская сотня», ночью картины начнут ярко светиться и пропадут на следующий день. «Ночь музеев» пройдет по всей России 18 мая. Екатеринбуржцам в этом году предложили посетить дом прощания с фотозоной и ярмаркой куличей, Ботанический сад и другие топовые площадки города. Какие именно — в подборке URA.RU.