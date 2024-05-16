Свердловчанина насмерть задавила фура, пока он ее ремонтировал. Фото

Тагильчанина задавила фура, пока он ее ремонтировал

17 мая 2024 в 06:18 Размер текста - 17 +

Автоинспекторы предостерегают быть осторожнее во время ремонта автомобилей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) в гаражном боксе на улице Трикотажников произошел смертельное ДТП в результате небезопасного проведения ремонтных работ автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГИБДД Свердловской области. «По предварительным данным, водитель грузового автомобиля „Вольво Ф-12“ в составе с полуприцепом, при осуществлении ремонтных работ, в момент запуска двигателя, не обеспечил неподвижность автомашины, вследствие чего произошло самопроизвольное движение транспорта с последующим наездом на пешехода», — сказано в посте в telegram-канале ведомства. В результате происшествия, свердловчанин получил травмы несовместимые с жизнью и умер до прибытия скорой. На месте трагедии работала следственно-оперативная группа, которая провела осмотр и опросила очевидцев. Окончательная причина аварии будет установлена после расследования. Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдения мер безопасности при проведении ремонтных работ и регулярной проверке стояночной тормозной системы. ГИБДД Свердловской области Фото: ГИБДД Свердловской области Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) в гаражном боксе на улице Трикотажников произошел смертельное ДТП в результате небезопасного проведения ремонтных работ автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГИБДД Свердловской области. «По предварительным данным, водитель грузового автомобиля „Вольво Ф-12“ в составе с полуприцепом, при осуществлении ремонтных работ, в момент запуска двигателя, не обеспечил неподвижность автомашины, вследствие чего произошло самопроизвольное движение транспорта с последующим наездом на пешехода», — сказано в посте в telegram-канале ведомства. В результате происшествия, свердловчанин получил травмы несовместимые с жизнью и умер до прибытия скорой. На месте трагедии работала следственно-оперативная группа, которая провела осмотр и опросила очевидцев. Окончательная причина аварии будет установлена после расследования. Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдения мер безопасности при проведении ремонтных работ и регулярной проверке стояночной тормозной системы.