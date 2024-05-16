16 мая 2024

Свердловчанина насмерть задавила фура, пока он ее ремонтировал. Фото

Тагильчанина задавила фура, пока он ее ремонтировал
© Служба новостей «URA.RU»
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Автоинспекторы предостерегают быть осторожнее во время ремонта автомобилей Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) в гаражном боксе на улице Трикотажников произошел смертельное ДТП в результате небезопасного проведения ремонтных работ автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГИБДД Свердловской области.

«По предварительным данным, водитель грузового автомобиля „Вольво Ф-12“ в составе с полуприцепом, при осуществлении ремонтных работ, в момент запуска двигателя, не обеспечил неподвижность автомашины, вследствие чего произошло самопроизвольное движение транспорта с последующим наездом на пешехода», — сказано в посте в telegram-канале ведомства.

В результате происшествия, свердловчанин получил травмы несовместимые с жизнью и умер до прибытия скорой. На месте трагедии работала следственно-оперативная группа, которая провела осмотр и опросила очевидцев. Окончательная причина аварии будет установлена после расследования. Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдения мер безопасности при проведении ремонтных работ и регулярной проверке стояночной тормозной системы.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) в гаражном боксе на улице Трикотажников произошел смертельное ДТП в результате небезопасного проведения ремонтных работ автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГИБДД Свердловской области. «По предварительным данным, водитель грузового автомобиля „Вольво Ф-12“ в составе с полуприцепом, при осуществлении ремонтных работ, в момент запуска двигателя, не обеспечил неподвижность автомашины, вследствие чего произошло самопроизвольное движение транспорта с последующим наездом на пешехода», — сказано в посте в telegram-канале ведомства. В результате происшествия, свердловчанин получил травмы несовместимые с жизнью и умер до прибытия скорой. На месте трагедии работала следственно-оперативная группа, которая провела осмотр и опросила очевидцев. Окончательная причина аварии будет установлена после расследования. Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдения мер безопасности при проведении ремонтных работ и регулярной проверке стояночной тормозной системы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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