В частном секторе Екатеринбурга загорелся дом, владельцу участка угрожали. Фото

В Екатеринбурге в районе Уктуса вспыхнул пожар

17 мая 2024 в 04:29 Размер текста - 17 +

Пожар ликвидировали, большую часть дома удалось сохранить (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге по адресу Походная, 69, в частном секторе вспыхнул пожар. Владельцу участка угрожали, об этом URA.RU сообщают очевидцы. «На Походной, 69, загорелся жилой дом восемь на восемь метров, хозяин пожилой мужчина, был внутри и не спал, смотрел телевизор. Он почувствовал запах гари и был готов к подобной ситуации, потому что ранее ему угрожали, наготове держал шланги с водой, но воспользоваться ими не получилось. Позже приехали сотрудники МЧС и ликвидировали возгорание, на месте работали три единицы спецтехники и 14 человек личного состава, большую часть дома удалось спасти, никто не пострадал», — рассказали URA.RU свидетели происшествия. По словам очевидцев, к екатеринбуржцу обращалась компания «Первострой» по поводу покупки земельного участка за 750 тысяч рублей за сотку (участок восемь соток), но он не соглашался. После хозяину участка стали поступать угрозы от неизвестных, стены дома украсили надписи «валите отсюда», а также злоумышленники били в доме окна, а соседу пострадавшего вовсе разбили иномарку. Корреспондент URA.RU отправил запрос в МЧС Екатеринбурга. На момент опубликования материала ответ получен не был.



Угрозы поступали от неизвестных 8 соток 750 тысяч за сотку Фото: Фото предоставлено URA.RU ИА «Ночные Новости» Фото: Фото предоставлено URA.RU ИА «Ночные Новости» Фото: Фото предоставлено URA.RU ИА «Ночные Новости» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге по адресу Походная, 69, в частном секторе вспыхнул пожар. Владельцу участка угрожали, об этом URA.RU сообщают очевидцы. «На Походной, 69, загорелся жилой дом восемь на восемь метров, хозяин пожилой мужчина, был внутри и не спал, смотрел телевизор. Он почувствовал запах гари и был готов к подобной ситуации, потому что ранее ему угрожали, наготове держал шланги с водой, но воспользоваться ими не получилось. Позже приехали сотрудники МЧС и ликвидировали возгорание, на месте работали три единицы спецтехники и 14 человек личного состава, большую часть дома удалось спасти, никто не пострадал», — рассказали URA.RU свидетели происшествия. По словам очевидцев, к екатеринбуржцу обращалась компания «Первострой» по поводу покупки земельного участка за 750 тысяч рублей за сотку (участок восемь соток), но он не соглашался. После хозяину участка стали поступать угрозы от неизвестных, стены дома украсили надписи «валите отсюда», а также злоумышленники били в доме окна, а соседу пострадавшего вовсе разбили иномарку. Корреспондент URA.RU отправил запрос в МЧС Екатеринбурга. На момент опубликования материала ответ получен не был. Угрозы поступали от неизвестных 8 соток 750 тысяч за сотку