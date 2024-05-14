У шефа бунтующих свердловских онкологов нашлись влиятельные противники во власти

Будущее Бориса Мейлаха выглядит неопределенным Фото: Илья Московец © URA.RU

Как минимум два статусных областных чиновника, непосредственно участвующие в принятии решений, имеют претензии к работе главврача Свердловского онкодиспансера Бориса Мейлаха, на которого массово жалуются подчиненные. Об этом URA.RU рассказали два источника, близкие к областной власти.

«[Министр здравоохранения региона Андрей] Карлов не будет даже пытаться заступиться за Мейлаха», — рассказал первый собеседник. «У них давний конфликт», — поделился второй. При этом источник URA.RU, близкий к администрации онкодиспансера, убежден, что Карлов в действительности, наоборот, за Мейлаха.

Известно также, что у главврача спор с вице-губернатором Олегом Чемезовым, отвечающим за областные финансы: Мейлах вкладывается прежде всего в лечение тяжелобольных пациентов, в то время как Чемезов считает более эффективными инвестиции в выявление рака на ранних стадиях (к тому же это федеральный тренд). Один из собеседников агентства даже приписывает Чемезову координацию протеста. Однако по данным URA.RU, за скандалом вице-губернатор следит, но не участвует. «Это просто не его метод. Очевидно, что люди устали терпеть, прорвало», — комментирует информированный аппаратчик.

О недовольстве коллектива онкологов начальством агентство рассказало накануне. Свое обращение они направили Карлову и губернатору Евгению Куйвашеву. Врачи потребовали отставки Мейлаха, чье руководство, на их взгляд, разрушает онкоцентр и ставит под угрозу здоровье и жизнь пациентов. В противном случае десятки высококлассных специалистов пригрозили положить заявления на стол. Подробнее — в материале URA.RU.

Вечером 14 мая Карлов с ними встретился. Но обсуждать с журналистами итоги беседы чиновник не стал и другим советовал комментариев не давать.

Мейлах руководит учреждением с 2022 года. На эту позицию он перешел с должности главврача Первоуральска.