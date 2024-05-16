Бастрыкин заинтересовался нападением мигранта на екатеринбурженку

Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки инцидента в отделе по вопросам миграции (ОВМ) в Екатеринбурге, где иностранец набросился на женщину. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко представить доклад о ходе проведения проверки», — следует из сообщения. Председателю ведомства также доложат об обстоятельствах происшествия.
Инцидент произошел в конце апреля, но получил огласку 15 мая. По словам начальника ОВМ УМВД России по Екатеринбургу подполковника полиции Ольги Яндышевой, причиной конфликта стала очередь, которую не поделили горожане. Разногласия разрешили на месте, а к полицейским никто не обращался.
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