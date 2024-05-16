У Екатеринбурга новый план, как стать третьей столицей, подключат экс-вице-мэра

В мэрии Екатеринбурга появится новый департамент по туризму

Автор концепции, которая обещает быть прорывной, — Сергей Плахотин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Политическому блоку мэрии Екатеринбурга поручено до конца года разработать туристическую стратегию, которая сделает город третьей столицей России. Такую установку на совещании с чиновниками озвучил мэр Алексей Орлов, передает корреспондент URA.RU. К проекту намерены подключить недавно ушедшую с поста вице-мэра по соцполитике Екатерину Сибирцеву.

Концепцию, которую как раз предстоит доработать, презентовал вице-мэр по политике и СМИ Сергей Плахотин, курирующий туризм. Он обозначил, что города сейчас бьются за человеческий капитал, и от того, у кого лучше пиар, зависит итоговый успех. Поэтому нужно менять «продукт», обозначил Плахотин. По его словам, структура туризма в Екатеринбурге не менялась годами, все это время эксплуатировались старые образы, событийный туризм не регулярен, отсутствует системное продвижение Екатеринбурга за пределами региона, а объекты агломерации (тот же музей военной техники в Верхней Пышме) практически не задействуют.

Плахотин обозначил 13 основных задач. В частности, продвигать бренд Екатеринбурга системно, сформировать целевые туристические продукты для туристов 14-18 лет и 18-35 лет, развивать образовательный туризм (вместе с вузами и работодателями). Это направление Плахотин, как он сам признался корреспонденту, и хочет доверить Сибирцевой — на правах приглашенного консультанта. Она, одна из наиболее уважаемых городских управленцев, ушла в отставку в апреле — по семейным обстоятельствам (поскольку дочь будет учиться за границей, предстоит жизнь на две страны).

Также Плахотин обозначил, что реализовывать амбициозный план должна новая структура — городской департамент туризма, с собственными бюджетами. И в целом дал понять, что привлекать федеральные деньги (от Минэкономразвития РФ) можно и без коллег из регионального правительства — работая с инвесторами напрямую.

Вице-мэр вспомнил, как «город» и «область» конкурировали 20 лет. «Сейчас дружим, а что будет дальше, мы не знаем…» — сказал Плахотин, объясняя необходимость создания собственной структуры. Ставленник губернатора Орлов вмешался: «Подождите, как это не знаем?» Присутствующие рассмеялись. И в целом Орлов как будто не оценил конкретно этот плахотинский посыл. «Очень жаль, что мы [директора областного департамента развития туризма Эльмиру] Туканову не позвали, чтобы она послушала. Без активной позиции субъекта мы никуда не двинемся. От нас заявки принимать не будут. Здесь необходимо очень плотное взаимодействие», — парировал Орлов, восемь лет (2012—2020 гг.) отвечавший за привлечение инвестиций в Свердловскую область.

Однако в целом план поддержал. «Задача минимум, Сергей Игоревич, — выйти к декабрю на стратегию развития туризма. Поработать нужно всем», — поручил Орлов.

С такой же презентацией Плахотин выступит в щколе «Сколково», где обучается вместе с коллегами. Что-то вроде выпускной работы.

Так Сергей Плахотин видит список приоритетных задач в сфере туризма Фото: URA.RU

По отдельным пунктам целевая аудитория — больше 20 миллионов человек Фото: URA.RU

Новая «экосистема туризма» Екатеринбурга должна быть такой, считает автор Фото: URA.RU