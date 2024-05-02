02 мая 2024

Жителя Перми наказали за оскорбительный комментарий в соцсети

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяка, который оскорблял людей по национальному признаку в соцсети, оштрафовали на 10 тысяч рублей Фото:

Житель Перми писал негативные комментарии в соцсети, которые оскорбляли людей по национальному признаку. Суд оштрафовал горожанина. Информация об этом опубликована на сайте прокуратуры Пермского края.

«Прокуратура Свердловского района Перми в ходе мониторинга обнаружила в одной из соцсетей высказывания 19-летнего горожанина, выражающие негативную оценку в отношении группы лиц, объединенных по национальному признаку. Суд оштрафовал нарушителя на 10 тысяч рублей», — говорится в сообщении представителей прокуратуры. Судебное решение не вступило в законную силу.

Ранее в Добрянке (Пермский край) мужчина написал оскорбительный комментарий в соцсетях в сторону чиновников и был оштрафован на 12 тысяч рублей. Его признали виновным в унижении человеческого достоинства.

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Житель Перми писал негативные комментарии в соцсети, которые оскорбляли людей по национальному признаку. Суд оштрафовал горожанина. Информация об этом опубликована на сайте прокуратуры Пермского края. «Прокуратура Свердловского района Перми в ходе мониторинга обнаружила в одной из соцсетей высказывания 19-летнего горожанина, выражающие негативную оценку в отношении группы лиц, объединенных по национальному признаку. Суд оштрафовал нарушителя на 10 тысяч рублей», — говорится в сообщении представителей прокуратуры. Судебное решение не вступило в законную силу. Ранее в Добрянке (Пермский край) мужчина написал оскорбительный комментарий в соцсетях в сторону чиновников и был оштрафован на 12 тысяч рублей. Его признали виновным в унижении человеческого достоинства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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