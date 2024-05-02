Жителя Перми наказали за оскорбительный комментарий в соцсети

03 мая 2024 в 02:11 Размер текста - 17 +

Пермяка, который оскорблял людей по национальному признаку в соцсети, оштрафовали на 10 тысяч рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Житель Перми писал негативные комментарии в соцсети, которые оскорбляли людей по национальному признаку. Суд оштрафовал горожанина. Информация об этом опубликована на сайте прокуратуры Пермского края. «Прокуратура Свердловского района Перми в ходе мониторинга обнаружила в одной из соцсетей высказывания 19-летнего горожанина, выражающие негативную оценку в отношении группы лиц, объединенных по национальному признаку. Суд оштрафовал нарушителя на 10 тысяч рублей», — говорится в сообщении представителей прокуратуры. Судебное решение не вступило в законную силу. Ранее в Добрянке (Пермский край) мужчина написал оскорбительный комментарий в соцсетях в сторону чиновников и был оштрафован на 12 тысяч рублей. Его признали виновным в унижении человеческого достоинства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Перми писал негативные комментарии в соцсети, которые оскорбляли людей по национальному признаку. Суд оштрафовал горожанина. Информация об этом опубликована на сайте прокуратуры Пермского края. «Прокуратура Свердловского района Перми в ходе мониторинга обнаружила в одной из соцсетей высказывания 19-летнего горожанина, выражающие негативную оценку в отношении группы лиц, объединенных по национальному признаку. Суд оштрафовал нарушителя на 10 тысяч рублей», — говорится в сообщении представителей прокуратуры. Судебное решение не вступило в законную силу. Ранее в Добрянке (Пермский край) мужчина написал оскорбительный комментарий в соцсетях в сторону чиновников и был оштрафован на 12 тысяч рублей. Его признали виновным в унижении человеческого достоинства.