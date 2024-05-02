Жителя Перми наказали за оскорбительный комментарий в соцсети

Житель Перми писал негативные комментарии в соцсети, которые оскорбляли людей по национальному признаку. Суд оштрафовал горожанина. Информация об этом опубликована на сайте прокуратуры Пермского края.
«Прокуратура Свердловского района Перми в ходе мониторинга обнаружила в одной из соцсетей высказывания 19-летнего горожанина, выражающие негативную оценку в отношении группы лиц, объединенных по национальному признаку. Суд оштрафовал нарушителя на 10 тысяч рублей», — говорится в сообщении представителей прокуратуры. Судебное решение не вступило в законную силу.
Ранее в Добрянке (Пермский край) мужчина написал оскорбительный комментарий в соцсетях в сторону чиновников и был оштрафован на 12 тысяч рублей. Его признали виновным в унижении человеческого достоинства.
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Житель Перми писал негативные комментарии в соцсети, которые оскорбляли людей по национальному признаку. Суд оштрафовал горожанина. Информация об этом опубликована на сайте прокуратуры Пермского края. «Прокуратура Свердловского района Перми в ходе мониторинга обнаружила в одной из соцсетей высказывания 19-летнего горожанина, выражающие негативную оценку в отношении группы лиц, объединенных по национальному признаку. Суд оштрафовал нарушителя на 10 тысяч рублей», — говорится в сообщении представителей прокуратуры. Судебное решение не вступило в законную силу. Ранее в Добрянке (Пермский край) мужчина написал оскорбительный комментарий в соцсетях в сторону чиновников и был оштрафован на 12 тысяч рублей. Его признали виновным в унижении человеческого достоинства.