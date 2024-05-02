Крупную партию челябинских овсяных хлопьев отправили в Индию

Из Челябинской области отправили поезд с овсяными хлопьями в Индию. «РЖД Логистика» организовала мультимодальную перевозку с агропродуктами по международному транспортному коридору «Север — Юг». Об этом сообщили в пресс-службе ОАО «Российские железные дороги».
«31 двадцатифутовый контейнер загрузили на предприятии ООО „Ресурс ТМ Увелка“. Груз отправили с „ТЛК Южноуральский“ (Челябинская область) на станцию Сарахс в Туркменистане», — сообщает telegram-канал РЖД.
По прибытию в Туркменистан контейнеры проследуют в Иран до порта Бендер-Аббас. Затем груз повезут по морю до индийского порта Мундра. В дороге челябинские продукты проведут около 35 суток.
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