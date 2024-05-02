02 мая 2024

Крупную партию челябинских овсяных хлопьев отправили в Индию

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Посевные работы в агрохозяйстве «Каменское». Свердловская область, поселок Лебяжье, пшеница, зерно, сельское хозяйство свердловской области, горох, сельское хозяйство, овес, кормовое зерно
Хлопья из овса произвела «Увелка» Фото:

Из Челябинской области отправили поезд с овсяными хлопьями в Индию. «РЖД Логистика» организовала мультимодальную перевозку с агропродуктами по международному транспортному коридору «Север — Юг». Об этом сообщили в пресс-службе ОАО «Российские железные дороги».

«31 двадцатифутовый контейнер загрузили на предприятии ООО „Ресурс ТМ Увелка“. Груз отправили с „ТЛК Южноуральский“ (Челябинская область) на станцию Сарахс в Туркменистане», — сообщает telegram-канал РЖД.

По прибытию в Туркменистан контейнеры проследуют в Иран до порта Бендер-Аббас. Затем груз повезут по морю до индийского порта Мундра. В дороге челябинские продукты проведут около 35 суток.

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Из Челябинской области отправили поезд с овсяными хлопьями в Индию. «РЖД Логистика» организовала мультимодальную перевозку с агропродуктами по международному транспортному коридору «Север — Юг». Об этом сообщили в пресс-службе ОАО «Российские железные дороги». «31 двадцатифутовый контейнер загрузили на предприятии ООО „Ресурс ТМ Увелка“. Груз отправили с „ТЛК Южноуральский“ (Челябинская область) на станцию Сарахс в Туркменистане», — сообщает telegram-канал РЖД. По прибытию в Туркменистан контейнеры проследуют в Иран до порта Бендер-Аббас. Затем груз повезут по морю до индийского порта Мундра. В дороге челябинские продукты проведут около 35 суток.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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