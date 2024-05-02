Волонтеры зовут пермяков на помощь в поисках пропавшей Светланы Масловой

03 мая 2024 в 11:25 Размер текста - 17 +

Поисковые группы соберутся 4 мая Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми объявлены сборы на поиски пропавшей в конце апреля Светланы Масловой. Группы будут организованы утром 4 мая, рассказали в поисковом отряде им. Ирины Бухановой. «Сбор на поиски! Точка сбора (формирование экипажей): г. Пермь, ул. Ленина, 38А в 09:00. Точка сбора (на месте): координаты 58.21764 56.41312 в 10:00», — говорится в соцсетях отряда. По указанным координатам район поиска предполагается за деревней Залесная. Как ранее рассказывало URA.RU, 49-летняя Светлана Маслова пропала 24 апреля. Ее рост 160 сантиметров, среднее телосложение, волосы короткие рыжие, глаза зеленые. Она живет в микрорайоне Садовый, а в день исчезновения она ушла на почту и не вернулась. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми объявлены сборы на поиски пропавшей в конце апреля Светланы Масловой. Группы будут организованы утром 4 мая, рассказали в поисковом отряде им. Ирины Бухановой. «Сбор на поиски! Точка сбора (формирование экипажей): г. Пермь, ул. Ленина, 38А в 09:00. Точка сбора (на месте): координаты 58.21764 56.41312 в 10:00», — говорится в соцсетях отряда. По указанным координатам район поиска предполагается за деревней Залесная. Как ранее рассказывало URA.RU, 49-летняя Светлана Маслова пропала 24 апреля. Ее рост 160 сантиметров, среднее телосложение, волосы короткие рыжие, глаза зеленые. Она живет в микрорайоне Садовый, а в день исчезновения она ушла на почту и не вернулась.