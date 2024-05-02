Волонтеры зовут пермяков на помощь в поисках пропавшей Светланы Масловой

В Перми объявлены сборы на поиски пропавшей в конце апреля Светланы Масловой. Группы будут организованы утром 4 мая, рассказали в поисковом отряде им. Ирины Бухановой.
«Сбор на поиски! Точка сбора (формирование экипажей): г. Пермь, ул. Ленина, 38А в 09:00. Точка сбора (на месте): координаты 58.21764 56.41312 в 10:00», — говорится в соцсетях отряда. По указанным координатам район поиска предполагается за деревней Залесная.
Как ранее рассказывало URA.RU, 49-летняя Светлана Маслова пропала 24 апреля. Ее рост 160 сантиметров, среднее телосложение, волосы короткие рыжие, глаза зеленые. Она живет в микрорайоне Садовый, а в день исчезновения она ушла на почту и не вернулась.
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