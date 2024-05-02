02 мая 2024

Пермские власти объявили сухой закон в День Победы

© Служба новостей «URA.RU»
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Витрины с алкоголем закроют 9 мая Фото:

В Пермском крае 9 мая будет запрещена розничная продажа алкоголя. О праздничном ограничении напомнили в мэрии Перми.

«В соответствии с постановлением правительства Пермского края, в День Победы 9 мая на территории Пермского края, в том числе города Перми не допускается розничная продажа алкогольной продукции», — сообщается на сайте мэрии. За нарушение предпринимателям грозит штраф.

Ранее сообщалось, что в День Победы в Перми будут введены усиленные меры безопасности. Охранять порядок будут около 10 тысяч человек, тысячи единиц различной техники, среди которых шесть беспилотников.

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В Пермском крае 9 мая будет запрещена розничная продажа алкоголя. О праздничном ограничении напомнили в мэрии Перми. «В соответствии с постановлением правительства Пермского края, в День Победы 9 мая на территории Пермского края, в том числе города Перми не допускается розничная продажа алкогольной продукции», — сообщается на сайте мэрии. За нарушение предпринимателям грозит штраф. Ранее сообщалось, что в День Победы в Перми будут введены усиленные меры безопасности. Охранять порядок будут около 10 тысяч человек, тысячи единиц различной техники, среди которых шесть беспилотников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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