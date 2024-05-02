Пермские власти объявили сухой закон в День Победы

Витрины с алкоголем закроют 9 мая
В Пермском крае 9 мая будет запрещена розничная продажа алкоголя. О праздничном ограничении напомнили в мэрии Перми.
«В соответствии с постановлением правительства Пермского края, в День Победы 9 мая на территории Пермского края, в том числе города Перми не допускается розничная продажа алкогольной продукции», — сообщается на сайте мэрии. За нарушение предпринимателям грозит штраф.
Ранее сообщалось, что в День Победы в Перми будут введены усиленные меры безопасности. Охранять порядок будут около 10 тысяч человек, тысячи единиц различной техники, среди которых шесть беспилотников.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!