В День Победы небо над Пермью будут охранять беспилотники

БПЛА предоставит ГУ МЧС Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В День Победы, 9 мая, для обеспечения безопасности массовых мероприятий задействуют беспилотники. Об этом на заседании краевого организационного комитета «Победа» сообщил министр территориальной безопасности региона Виктор Батмазов.

«По словам министра, охранять порядок будут около 10 тысяч человек, тысячи единиц различной техники, а также шесть беспилотников. На воде будут находиться более 200 плавсредств», — передает корреспондент URA.RU, следящий за заседанием комитета «Победа».

По словам Батмазова, силовые ведомства уже провели необходимые координационные мероприятия. Особое внимание уделяется обеспечению безопасности воздушного пространства. Как отметил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, в Перми в праздничных мероприятиях примут участие около миллиона человек.