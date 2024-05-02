Пермские бойцы Росгвардии готовятся к отправке в Сирию

03 мая 2024 в 15:30 Размер текста - 17 +

Пермские бойцы управления войск Росгвардии по Пермскому краю усилят группировку войск в Сирии Фото: Сергей Русанов Управление федеральной службы войск Росгвардии по Пермскому краю готовит военнослужащих к командировке в Сирийскую Арабскую Республику (САР). Отправка сводного отряда запланирован на осень текущего года. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительном ведомстве. «Сейчас управление Росгвардии по Прикамье формирует сводный отряд для отправки бойцов в Сирию. Отправка планируется осенью», — рассказал источник. Количество военнослужащих, которые готовятся к командировке в САР, не раскрывается. URA.RU направило запрос в пресс-службу территориального управления ведомства. Ответ на него ожидается. Впервые информация об участии бойцов Росгвардии в сирийском конфликте появилась в ряде российских СМИ в январе 2017 года. Тогда сообщалось, что Росгвардия выполняет в Сирии задачи под прикрытием военной полиции. В самом ведомстве данную информацию опровергали. В 2020 году директор Федеральной службы войск Нацгвардии Виктор Золотов официально подтвердил, что бойцы ведомства действительно присутствуют в САР. На встрече с президентом Владимиром Путиным он заявил, что ограниченный контингент войск Росгвардии выполняет в Сирии миротворческие и гуманитарные задачи. Позже сам Золотов совершил поездку в Сирию, где ознакомился с условиями службы военнослужащих ведомства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Управление федеральной службы войск Росгвардии по Пермскому краю готовит военнослужащих к командировке в Сирийскую Арабскую Республику (САР). Отправка сводного отряда запланирован на осень текущего года. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительном ведомстве. «Сейчас управление Росгвардии по Прикамье формирует сводный отряд для отправки бойцов в Сирию. Отправка планируется осенью», — рассказал источник. Количество военнослужащих, которые готовятся к командировке в САР, не раскрывается. URA.RU направило запрос в пресс-службу территориального управления ведомства. Ответ на него ожидается. Впервые информация об участии бойцов Росгвардии в сирийском конфликте появилась в ряде российских СМИ в январе 2017 года. Тогда сообщалось, что Росгвардия выполняет в Сирии задачи под прикрытием военной полиции. В самом ведомстве данную информацию опровергали. В 2020 году директор Федеральной службы войск Нацгвардии Виктор Золотов официально подтвердил, что бойцы ведомства действительно присутствуют в САР. На встрече с президентом Владимиром Путиным он заявил, что ограниченный контингент войск Росгвардии выполняет в Сирии миротворческие и гуманитарные задачи. Позже сам Золотов совершил поездку в Сирию, где ознакомился с условиями службы военнослужащих ведомства.