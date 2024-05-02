Кондитер из ХМАО запустила эксперименты с необычными вкусами шоколада. Фото

03 мая 2024 в 18:44 Размер текста - 17 +

Кондитер из Сургута Екатерина Федотовских готовит шоколад с рыбой и оливками Фото: Размик Закарян © URA.RU Кондитер из Сургута Екатерина Федотовских запустила в своем блоге эксперименты с необычными вкусами шоколада. Она уже попробовала приготовить шоколад в сочетании с сушенной рыбой, оливками и лавандой. Самым удачным экспериментом оказался шоколад с оливками, рассказала URA.RU кондитер. «Если вы зайдете в кондитерский магазин, то заметите, что есть разные ценовые категории профессионального шоколада. Отличие не только в стране производителя, регионе сбора какао бобов, но и во вкусовых оттенках. И мне захотелось взять простой хороший шоколад, который не отличается выразительностью во вкусе и что-нибудь в него добавить. Самый первый эксперимент был с лавандой: получился ели уловимый шлейф лаванды, который раскрывается, пока шоколад тает во рту», — поделилась с агентством Федотовских.



Кондитер также экспериментирует со вкусами, которые кажутся несочетаемыми с шоколадом. Например, шоколад с сушенной рыбой или оливками. «Пока что самым удачный эксперимент — это шоколад с оливками. Я мелко нарезала маринованные оливки, высушила их в духовке, измельчила в кофемолке и смешала с темным шоколадом. Первое, что чувствуется в такой плитке, вкус каперсов и только потом шоколад», — добавила собеседница. Екатерина Федотовских стала популярна также и за пределами ХМАО благодаря необычным тортам. Изделия представляют собой объемные изображения различных предметов. Среди самых интересных вариантов — торты в виде мусорных баков, панельного дома, телевизора и банки с червями.



Ранее URA.RU рассказывало о других местных кондитерах, отличившихся креативными идеями. Например, кондитер из Сургута Ирина одной из первых в городе решила готовить на заказ торты с суши-начинкой. Внешне такие изделия похожи на обычные бенто-торты, а для их начинки используют рыбу, рис, водоросли нори и огурец. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кондитер из Сургута Екатерина Федотовских запустила в своем блоге эксперименты с необычными вкусами шоколада. Она уже попробовала приготовить шоколад в сочетании с сушенной рыбой, оливками и лавандой. Самым удачным экспериментом оказался шоколад с оливками, рассказала URA.RU кондитер. «Если вы зайдете в кондитерский магазин, то заметите, что есть разные ценовые категории профессионального шоколада. Отличие не только в стране производителя, регионе сбора какао бобов, но и во вкусовых оттенках. И мне захотелось взять простой хороший шоколад, который не отличается выразительностью во вкусе и что-нибудь в него добавить. Самый первый эксперимент был с лавандой: получился ели уловимый шлейф лаванды, который раскрывается, пока шоколад тает во рту», — поделилась с агентством Федотовских. Кондитер также экспериментирует со вкусами, которые кажутся несочетаемыми с шоколадом. Например, шоколад с сушенной рыбой или оливками. «Пока что самым удачный эксперимент — это шоколад с оливками. Я мелко нарезала маринованные оливки, высушила их в духовке, измельчила в кофемолке и смешала с темным шоколадом. Первое, что чувствуется в такой плитке, вкус каперсов и только потом шоколад», — добавила собеседница. Екатерина Федотовских стала популярна также и за пределами ХМАО благодаря необычным тортам. Изделия представляют собой объемные изображения различных предметов. Среди самых интересных вариантов — торты в виде мусорных баков, панельного дома, телевизора и банки с червями. Ранее URA.RU рассказывало о других местных кондитерах, отличившихся креативными идеями. Например, кондитер из Сургута Ирина одной из первых в городе решила готовить на заказ торты с суши-начинкой. Внешне такие изделия похожи на обычные бенто-торты, а для их начинки используют рыбу, рис, водоросли нори и огурец.