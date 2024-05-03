Свердловчанка зарезала сожителя во время пьяной драки

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Женщина нанесла порядка семи ударов ножом собутыльнику Фото:

В Березовском (Свердловская область) 55-летняя жительница зарезала 48-летнего сожителя во время пьяной драки, в ходе которой мужчина несколько раз ударил ее ногами. Суд назначил обвиняемой девять лет лишения свободы, взыскав еще 200 тысяч рублей в пользу сына погибшего, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

«При распитии спиртных напитков между осужденной и потерпевшим произошел конфликт, в ходе которого последней схватил за волосы сожительницу и несколько раз ударил ногами по туловищу и конечностям. В свою очередь, осужденная ножом хозяйственно-бытового назначения нанесла не менее семи ударов в область груди и шеи мужчины», — следует из сообщения. Мужчина погиб на месте происшествия.

Березовский горсуд отправил 55-летнюю в ИК общего режима на девять лет. «Кроме того, суд взыскал в пользу сына погибшего с осужденной компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу», — отметили в ведомстве.

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В Березовском (Свердловская область) 55-летняя жительница зарезала 48-летнего сожителя во время пьяной драки, в ходе которой мужчина несколько раз ударил ее ногами. Суд назначил обвиняемой девять лет лишения свободы, взыскав еще 200 тысяч рублей в пользу сына погибшего, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры. «При распитии спиртных напитков между осужденной и потерпевшим произошел конфликт, в ходе которого последней схватил за волосы сожительницу и несколько раз ударил ногами по туловищу и конечностям. В свою очередь, осужденная ножом хозяйственно-бытового назначения нанесла не менее семи ударов в область груди и шеи мужчины», — следует из сообщения. Мужчина погиб на месте происшествия. Березовский горсуд отправил 55-летнюю в ИК общего режима на девять лет. «Кроме того, суд взыскал в пользу сына погибшего с осужденной компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу», — отметили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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